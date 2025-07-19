Звёзды как никогда прежде массово едут в Турцию! И речь не только об Осимхене

Как бы там ни было, Личка приучил к тому, что он играет в атаку с любым составом и против любого соперника. Это не раз шло Марцелу и его командам в минус. Однако, кажется, его это не сильно беспокоит. Трудно сказать, какой «Карагюмрюк» покажет результат. Но нет сомнений, что, пока там будет Личка, смотреть их матчи будет очень весело.