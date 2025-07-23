«Ливерпуль» объявил о переходе форварда «Айнтрахта» Экитике

23-летний француз подписал долгосрочный контракт с мерсисайдцами после прохождения медосмотра.
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«Ливерпуль» взрывает рынок: потратил уже больше 300 миллионов евро! И, похоже, не собирается останавливаться.
Экитике перешел в «Айнтрахт» из «ПСЖ» летом 2024 года. До этого он выступал за команду на правах аренды. В прошедшем сезоне нападающий провел 48 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 12 результативных передач.
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ФК «Ливерпуль»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
ФК «Ливерпуль» из одноименного британского города — один из самых легендарных и успешных клубов в истории мирового футбола. За более чем 130-летнюю историю команда стала символом дерзкого атакующего футбола и воли к победе. Игроки «Ливерпуля» четыре раза забирали себе Суперкубок УЕФА и шесть раз отмечали победу с кубком Лиги чемпионов в руках. Информация о ближайших матчах, достижениях и истории клуба — в нашем материале.Читать дальше