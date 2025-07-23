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«Ливерпуль» объявил о переходе форварда «Айнтрахта» Экитике

Нападающий «Айнтрахта» Юго Экитике стал игроком «Ливерпуля», сообщается на сайте английского клуба.

Источник: Соцсети

23-летний француз подписал долгосрочный контракт с мерсисайдцами после прохождения медосмотра.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит более 90 миллионов евро.

«Ливерпуль» взрывает рынок: потратил уже больше 300 миллионов евро! И, похоже, не собирается останавливаться.

Экитике перешел в «Айнтрахт» из «ПСЖ» летом 2024 года. До этого он выступал за команду на правах аренды. В прошедшем сезоне нападающий провел 48 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 12 результативных передач.

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