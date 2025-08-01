«Галатасарай» приобрел Осимхена за €75 млн, превзойдя рекорд Турции почти в 4 раза

Осимхену 26 лет, прошлый сезон он провел в «Галатасарае» на правах аренды. За клуб форвард сыграл 41 матч в различных турнирах, отметившись 37 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. С 26 голами футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции.