«Галатасарай» приобрел Осимхена за €75 млн, превзойдя рекорд Турции почти в 4 раза

СТАМБУЛ, 31 июля. /ТАСС/. Турецкий «Галатасарай» завершил процесс по переходу нигерийского футболиста Виктора Осимхена из итальянского «Наполи». Об этом сообщила пресс-служба «Галатасарая».
С игроком заключили контракт на четыре года.
«Галатасарай» заплатил за Осимхена €75 млн, что стало новым рекордом чемпионата Турции. Прежнее достижение было установлено летом 2024 года, когда «Фенербахче» приобрел у испанской «Севильи» форварда сборной Марокко Юссефа Эн-Несири за €19,5 млн.
Осимхену 26 лет, прошлый сезон он провел в «Галатасарае» на правах аренды. За клуб форвард сыграл 41 матч в различных турнирах, отметившись 37 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. С 26 голами футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции.
В «Наполи» Осимхен перешел зимой 2020 года из французского «Лилля». В составе команды он стал чемпионом Италии. В сезоне-202/23, когда клуб завоевал титул, нападающий забил 26 мячей, заняв единоличное первое место в списке лучших бомбардиров турнира.
«Галатасарай» является рекордсменом чемпионата Турции. На счету команды 25 чемпионских титулов.