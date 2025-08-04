Главное о трансферах «Реала» и «Барсы» прямо сейчас. Две очень разные кампании

Судя по всему, на данный момент в иерархии нападающих Гарсия выше Эндрика. Бразилец пропустил КЧМ из-за травмы, и теперь его и без того скромное игровое время под большим вопросом. Всё чаще пишут, что он может уйти в аренду (правда, сам он этого, кажется, не хочет). Ну, а Гарсии — респект! Так и нужно пользоваться шансами. Безусловно, классное выступление на КЧМ ничего ему не гарантирует. Однако к основе он точно приблизился. Алонсо наверняка будет давать ему шансы. А дальше — всё зависит от Гонсало.