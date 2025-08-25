Гол Жиру принес «Лиллю» победу над «Монако» в чемпионате Франции

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. «Лилль» на своем поле обыграл «Монако», в составе которого выступает российский полузащитник Александр Головин, в матче второго тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча, прошедшая в коммуне Вильнёв-д’Аск, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых гол забил 38-летний Оливье Жиру (90+1). На девятой компенсированной минуте он не реализовал пенальти.
Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 74-й минуте встречи.
«Лилль» одержал первую победу в новом сезоне чемпионата Франции, «Монако» потерпел первое поражение в сезоне.
В следующем туре «Лилль» 30 августа на выезде сыграет против «Лорьяна», «Монако» днем позднее примет «Страсбур».
Брюно Женезьо
Ади Хюттер
Оливье Жиру
(Матиас Фернандес)
90+1′
Оливье Жиру
90+9′
1
Берке Озер
12
Тома Менье
15
Ромен Перро
10
Хакон Харальдссон
9
Оливье Жиру
3
Натан Нгой
4
Александру
32
Айюб Буадди
21
Бенжамен Андре
17
Нгал`айель Мукау
60′
7
Матиас Фернандес
27
Фелиш Коррея
81′
6
Набиль Бенталеб
86′
1
Лукас Градецки
11
Магнес Аклиуш
9
Фоларин Балогун
3
Эрик Дайер
13
Кристиан Мависса
90+7′
15
Ламин Камара
87′
6
Денис Закария
4
Йордан Тезе
74′
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
12
Кайю Энрике
85′
20
Кассум Уттара
10
Александр Головин
74′
7
Элисс Бен Сегир
18
Такуми Минамино
74′
14
Мика Биерет
Главный судья
Вилли Делажо
(Франция)
