Гол Жиру принес «Лиллю» победу над «Монако» в чемпионате Франции

Футболисты «Лилля» обыграли «Монако» в матче чемпионата Франции.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. «Лилль» на своем поле обыграл «Монако», в составе которого выступает российский полузащитник Александр Головин, в матче второго тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча, прошедшая в коммуне Вильнёв-д’Аск, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых гол забил 38-летний Оливье Жиру (90+1). На девятой компенсированной минуте он не реализовал пенальти.

Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 74-й минуте встречи.

«Лилль» одержал первую победу в новом сезоне чемпионата Франции, «Монако» потерпел первое поражение в сезоне.

В следующем туре «Лилль» 30 августа на выезде сыграет против «Лорьяна», «Монако» днем позднее примет «Страсбур».

Лилль
1:0
Первый тайм: 0:0
Монако
Футбол, Франция, 2-й тур
24.08.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole)
Главные тренеры
Брюно Женезьо
Ади Хюттер
Голы
Лилль
Оливье Жиру
(Матиас Фернандес)
90+1′
Нереализованные пенальти
Лилль
Оливье Жиру
90+9′
Составы команд
Лилль
1
Берке Озер
12
Тома Менье
15
Ромен Перро
10
Хакон Харальдссон
9
Оливье Жиру
3
Натан Нгой
4
Александру
32
Айюб Буадди
21
Бенжамен Андре
17
Нгал`айель Мукау
60′
7
Матиас Фернандес
27
Фелиш Коррея
81′
6
Набиль Бенталеб
86′
Монако
1
Лукас Градецки
11
Магнес Аклиуш
9
Фоларин Балогун
3
Эрик Дайер
13
Кристиан Мависса
90+7′
15
Ламин Камара
87′
6
Денис Закария
4
Йордан Тезе
74′
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
12
Кайю Энрике
85′
20
Кассум Уттара
10
Александр Головин
74′
7
Элисс Бен Сегир
18
Такуми Минамино
74′
14
Мика Биерет
Статистика
Лилль
Монако
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
18
6
Удары в створ
1
1
Угловые
8
3
Фолы
7
14
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Вилли Делажо
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти