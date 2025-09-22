Ричмонд
В театре Шатле в 69-й раз станет известен обладатель «Золотого мяча»

На награду претендуют 30 футболистов.

Источник: AP 2024

ПАРИЖ, 22 сентября. /ТАСС/. Церемония вручения награды лучшему футболисту мира по итогам сезона-2024/25 по версии французского журнала France Football «Золотой мяч» пройдет в понедельник в театре Шатле в Париже. Начало торжественной церемонии запланировано на 21:00 мск.

Во второй раз «Золотой мяч» будут вручать совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). С 2010 по 2015 год приз вручался журналом France Football совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА). С 2016 года вручаются две награды лучшему игроку мира — по версии издания и по версии ФИФА, приз от ФИФА также вручался с 1991 по 2009 год. В прошлом году «Золотой мяч» получил испанский полузащитник английского «Манчестер Сити» Родри.

«Золотой мяч» вручается лучшему игроку и лучшей футболистке на основании индивидуальных выступлений, командных достижений и честной игры. Жюри состоит из профильных журналистов из топ-100 стран в последнем на момент публикации рейтинге ФИФА среди мужчин и топ-50 стран у женщин. Каждый член жюри выбирает по 10 футболистов из 30 номинантов, игроков расставляют в порядке убывания по очкам. В случае равенства очков у нескольких претендентов побеждает тот, у кого больше первых мест.

В итоговый список претендентов на мужской приз вошли англичанин Джуд Беллингем, француз Килиан Мбаппе, бразилец Винисиус Жуниор (все — «Реал», Испания), французы Усман Дембеле и Дезире Дуэ, марокканец Ашраф Хакими, грузин Хвича Кварацхелия, португальцы Нуну Мендеш, Витинья и Жоау Невеш, испанец Фабиан Руис (все — «Пари Сен-Жермен», Франция), англичанин Гарри Кейн, француз Майкл Олисе (оба — «Бавария», Германия), поляк Роберт Левандовский, испанцы Педри и Ламин Ямаль, бразилец Рафинья (все — «Барселона», Испания), немец Флориан Вирц, аргентинец Алексис Мак Аллистер, египтянин Мохаммед Салах, нидерландец Вирджил ван Дейк (все — «Ливерпуль», Англия), нидерландец Дензел Дюмфрис, аргентинец Лаутаро Мартинес (оба — «Интер», Италия), гвинеец Серу Гирасси («Боруссия» (Дортмунд), Германия), швед Виктор Дьёкереш, англичанин Деклан Райс (оба — «Арсенал», Англия), англичанин Коул Палмер («Челси», Англия), норвежец Эрлинг Холанд, итальянец Джанлуиджи Доннарумма (оба — «Манчестер Сити», Англия), шотландец Скотт Мактоминей («Наполи», Италия).

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин считает фаворитами Дембеле и Кварацхелию. «Мне кажется, что точно это будет игрок ПСЖ, потому что клуб все выиграл в прошлом сезоне. Дембеле, есть Кварацхелия, они заслуживают победы, внесли большой вклад в результаты клуба». В прошлом сезоне ПСЖ стал победителем Лиги чемпионов, выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

Другие номинации

С 2018 года организаторы вручают награды в других номинациях. С тех пор на «Золотой мяч» претендуют футболистки. В прошлом году награду получила испанка Айтана Бонмати из «Барселоны», она и Алексия Путельяс завоевали по две награды. В этот раз Бонмати и Путельяс также претендуют на приз.

Лучший голкипер получит приз, названный в честь бывшего вратаря московского «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина — единственного голкипера, получавшего «Золотой мяч». В прошлом году во второй раз приз получил аргентинец Эмилиано Мартинес из английской «Астон Виллы», он номинирован на победу и в этом году вместе с Доннаруммой, бразильцем Алиссоном («Ливерпуль», Англия), марокканцем Яссином Буну («Аль-Хиляль», Саудовская Аравия), французом Люка Шевалье (ПСЖ, Франция), бельгийцем Тибо Куртуа («Реал», Испания), словенцем Яном Облаком («Атлетико», Испания), испанцем Давидом Райей («Арсенал», Англия), бельгийцем Матцем Селсом («Ноттингем Форест», Англия) и швейцарцем Янном Зоммером («Интер», Италия). В этом году впервые наградят вратарей в женском футболе.

Также определятся обладатели трофея Раймона Копа (лучшему игроку и футболистке до 21 года), приза Йохана Кройффа (лучшему тренеру в мужском и женском футболе), наградят лучшие клубы в мужском и женском футболе, назовут лучшего бомбардира сезона и лауреата трофея Сократеса, который получает игрок за внефутбольную деятельность.

«Золотой мяч» был учрежден бывшим главным редактором France Football Габриэлем Ано. Впервые награда была вручена в 1956 году форварду английского «Блэкпула» Стэнли Мэттьюзу, лауреата приза определяли футбольные журналисты. Первоначально на «Золотой мяч» могли претендовать только европейские футболисты, с 1995 года приз стал вручаться игрокам любой национальности, единственное условие — футболист должен выступать за европейский клуб. С 2007 года обладателем трофея может стать любой игрок. Из советских футболистов «Золотой мяч» выигрывали Лев Яшин, Олег Блохин и Игорь Беланов.