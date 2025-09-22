В театре Шатле в 69-й раз станет известен обладатель «Золотого мяча»

Во второй раз «Золотой мяч» будут вручать совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). С 2010 по 2015 год приз вручался журналом France Football совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА). С 2016 года вручаются две награды лучшему игроку мира — по версии издания и по версии ФИФА, приз от ФИФА также вручался с 1991 по 2009 год. В прошлом году «Золотой мяч» получил испанский полузащитник английского «Манчестер Сити» Родри.