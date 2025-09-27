«Монако» без Головина разгромно проиграл «Лорьяну» в чемпионате Франции

Монегаски приехали на арену «Стад дю Мустуар» и проиграли со счетом 0:3. В составе победителей дублем отметился Пабло Пажис, еще один гол забил Мохамед Бамба.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил эту игру из-за мышечной травмы.
После сегодняшнего поражения «Монако» опустился на 3-е место в турнирной таблице, прервав свою серию из трех побед подряд.
Футбол, Франция, 6-й тур
27.09.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Stade Yves Allainmat
Главные тренеры
Оливье Панталони
Ади Хюттер
Голы
Лорьян
Мохамед Бамба
40′
Пабло Пажи
(Самбу Сумано)
76′
Пабло Пажи
(Жан-Виктор Макенго)
82′
Монако
Ансу Фати
90+8′
Составы команд
Лорьян
38
Ивон Мвого
5
Бамо Мейте
25
Абдулай Фай
3
Монтассар Тальби
43
Арсен Куасси
6
Лоран Абержель
11
Тео Ле Бри
83′
8
Ноа Кадиу
9
Мохамед Бамба
48′
62′
17
Жан-Виктор Макенго
62
Артур Авом
83′
93
Йоэль Мугиша Мвука
15
Тосин Айегун
62′
28
Самбу Сумано
29
Дермане Карим
46′
72′
10
Пабло Пажи
Монако
16
Филипп Кен
5
Тило Керер
9′
38′
13
Кристиан Мависса
3
Эрик Дайер
12
Кайю Энрике
4
Йордан Тезе
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
21′
46′
9
Фоларин Балогун
18
Такуми Минамино
65′
17
Станис Идумбо
28
Мамаду Кулибали
81′
41
Пап Кабраль
14
Мика Биерет
46′
27
Крепин Диатта
19
Джордж Иленихенья
65′
31
Ансу Фати
Статистика
Лорьян
Монако
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
19
5
Удары в створ
8
2
Угловые
2
4
Фолы
10
11
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Рюдди Бюке
(Франция)
