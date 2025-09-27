«Монако» без Головина разгромно проиграл «Лорьяну» в чемпионате Франции

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Тулуза
1
:
Нант
1
Все коэффициенты
П1
2.38
X
2.35
П2
5.78
Футбол. Англия
2-й тайм
Ноттингем Форест
0
:
Сандерленд
1
Все коэффициенты
П1
33.00
X
4.60
П2
1.34
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Зенит
4
:
Оренбург
1
Все коэффициенты
П1
1.07
X
21.00
П2
75.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Боруссия М
3
:
Айнтрахт Ф
6
Все коэффициенты
П1
58.00
X
21.00
П2
1.03
Футбол. Испания
2-й тайм
Мальорка
1
:
Алавес
0
Все коэффициенты
П1
1.11
X
8.00
П2
100.00
Футбол. Италия
21:45
Кальяри
:
Интер
Все коэффициенты
П1
6.50
X
4.42
П2
1.57
Футбол. Англия
22:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.40
П2
6.60
Футбол. Испания
22:00
Вильярреал
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.40
П2
4.05
Футбол. Франция
22:05
ПСЖ
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.50
П2
13.00
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
1
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Краснодар
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
3
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
5
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Брайтон
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
2
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
5
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Аугсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
0
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Кремонезе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
1
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
3
:
Акрон
0
П1
X
П2

«Монако» без Головина разгромно проиграл «Лорьяну» в чемпионате Франции

«Монако» крупно уступил «Лорьяну» в матче 6-го тура чемпионата Франции.

Источник: Getty Images

Монегаски приехали на арену «Стад дю Мустуар» и проиграли со счетом 0:3. В составе победителей дублем отметился Пабло Пажис, еще один гол забил Мохамед Бамба.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил эту игру из-за мышечной травмы.

После сегодняшнего поражения «Монако» опустился на 3-е место в турнирной таблице, прервав свою серию из трех побед подряд.

Лорьян
3:1
Первый тайм: 1:0
Монако
Футбол, Франция, 6-й тур
27.09.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Stade Yves Allainmat
Главные тренеры
Оливье Панталони
Ади Хюттер
Голы
Лорьян
Мохамед Бамба
40′
Пабло Пажи
(Самбу Сумано)
76′
Пабло Пажи
(Жан-Виктор Макенго)
82′
Монако
Ансу Фати
90+8′
Составы команд
Лорьян
38
Ивон Мвого
5
Бамо Мейте
25
Абдулай Фай
3
Монтассар Тальби
43
Арсен Куасси
6
Лоран Абержель
11
Тео Ле Бри
83′
8
Ноа Кадиу
9
Мохамед Бамба
48′
62′
17
Жан-Виктор Макенго
62
Артур Авом
83′
93
Йоэль Мугиша Мвука
15
Тосин Айегун
62′
28
Самбу Сумано
29
Дермане Карим
46′
72′
10
Пабло Пажи
Монако
16
Филипп Кен
5
Тило Керер
9′
38′
13
Кристиан Мависса
3
Эрик Дайер
12
Кайю Энрике
4
Йордан Тезе
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
21′
46′
9
Фоларин Балогун
18
Такуми Минамино
65′
17
Станис Идумбо
28
Мамаду Кулибали
81′
41
Пап Кабраль
14
Мика Биерет
46′
27
Крепин Диатта
19
Джордж Иленихенья
65′
31
Ансу Фати
Статистика
Лорьян
Монако
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
19
5
Удары в створ
8
2
Угловые
2
4
Фолы
10
11
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Рюдди Бюке
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти