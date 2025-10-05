Ричмонд
Дубль Винисиуса принес «Реалу» победу над «Вильярреалом» и лидерство в Ла Лиге

Мадридский «Реал» на домашней арене обыграл «Вильярреал» в матче 7-го тура испанской Ла Лиги.

Источник: Reuters

Главным героем игры стал нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор, который оформил дубль, забив на 47-й и 69-й минутах. На 73-й минуте «желтые» отыграли один мяч после удара грузина Жоржа Микаутадзе. В концовке «королевский клуб» поставил результативную точку, благодаря голу Килиана Мбаппе (81).

Итоговый счет — 3:1 в пользу команды Хаби Алонсо.

После этого матча «Реал» вернулся на 1-е место в таблице Ла Лиги (21 очко), «Вильярреал» остался на 3-й позиции (16 баллов).

Реал
3:1
Первый тайм: 0:0
Вильярреал
Футбол, Испания, 8-й тур
4.10.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Хаби Алонсо
Марселино Гарсия Тораль
Голы
Реал
Винисиус Жуниор
(Килиан Мбаппе)
47′
Винисиус Жуниор
69′
Килиан Мбаппе
(Браим Диас)
81′
Вильярреал
Жорж Микаутадзе
(Пап Гей)
73′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
8
Федерико Вальверде
18
Альваро Каррерас
7
Винисиус Жуниор
3
Эдер Милитау
24
Дин Хейсен
14
Орельен Тшуамени
33′
30
Франко Мастантуоно
45+1′
75′
21
Браим Диас
15
Арда Гюлер
64′
5
Джуд Беллингем
10
Килиан Мбаппе
83′
11
Родригу
19
Дани Себальос
64′
6
Эдуардо Камавинга
Вильярреал
25
Арнау Тенас
15
Сантьяго Моуриньо
21′
77′
23
Серхи Кардона
12′
4
Рафа Марин
12
Ренату Вейга
16
Томас Партей
17
Тейджон Бьюкенен
46′
9
Жорж Микаутадзе
18
Пап Гей
69′
73′
24
Альфонсо Педраса
14
Санти Комесанья
86′
10
Даниэль Парехо
21
Тани Олувасейи
82′
3
Адриа Альтимира
20
Альберто Молейро
46′
19
Николя Пепе
Статистика
Реал
Вильярреал
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
26
9
Удары в створ
7
2
Угловые
4
0
Фолы
9
14
Судейская бригада
Главный судья
Гильермо Куадра Фернандес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти