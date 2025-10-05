Дубль Винисиуса принес «Реалу» победу над «Вильярреалом» и лидерство в Ла Лиге

Главным героем игры стал нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор, который оформил дубль, забив на 47-й и 69-й минутах. На 73-й минуте «желтые» отыграли один мяч после удара грузина Жоржа Микаутадзе. В концовке «королевский клуб» поставил результативную точку, благодаря голу Килиана Мбаппе (81).