Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
16:00
Сан-Марино
:
Кипр
Все коэффициенты
П1
16.00
X
7.06
П2
1.22
Футбол. Первая лига
16:00
Ротор
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.08
П2
4.15
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Шотландия
:
Беларусь
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.00
П2
17.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Нидерланды
:
Финляндия
Все коэффициенты
П1
1.12
X
11.00
П2
29.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Фарерские острова
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.88
П2
1.42
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Дания
:
Греция
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.96
П2
5.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Литва
:
Польша
Все коэффициенты
П1
8.25
X
4.70
П2
1.43
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Румыния
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.90
П2
1.80
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Хорватия
:
Гибралтар
Все коэффициенты
П1
1.01
X
46.00
П2
80.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
1
:
Турция
6
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Грузия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
1
:
Ирландия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Эстония
1
:
Италия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сербия
0
:
Албания
1
П1
X
П2

Дубль Месси помог «Интер Майами» обыграть в MLS «Атланту» без Миранчука

Встреча завершилась со счетом 4:0.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. «Атланта» с разгромным счетом 0:4 уступила «Интер Майами» в гостевом матче регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS).

Голы забили Лионель Месси (39-я и 87-я минуты), Жорди Альба (52) и Луис Суарес (61). Во встрече не принимал участия российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук, который находится в расположении сборной России на время товарищеских матчей.

Благодаря дублю Месси единолично возглавил бомбардирскую гонку турнира с 26 забитыми мячами, оторвавшись от габонского полузащитника «Лос-Анджелеса» Дениса Буанги, на счету которого 24 гола. Также аргентинец записал на свой счет результативный пас, доведя их количество в регулярном чемпионате до 19. Больше него за один сезон MLS совершали голевых передач только колумбиец Карлос Вальдеррама (26, 2000), американец Саша Клештан (20, 2016) и аргентинец Максимилиано Моралес (20, 2019).

«Интер Майами» занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 62 очка. «Атланта» располагается на предпоследней, 14-й позиции с 27 очками. До конца регулярного чемпионата команды проведут по одной игре — в ночь на 19 октября по московскому времени «Интер Майами» сыграет в гостях против «Нэшвилла», «Атланта» примет «Ди Си Юнайтед».