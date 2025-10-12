Дубль Месси помог «Интер Майами» обыграть в MLS «Атланту» без Миранчука

Благодаря дублю Месси единолично возглавил бомбардирскую гонку турнира с 26 забитыми мячами, оторвавшись от габонского полузащитника «Лос-Анджелеса» Дениса Буанги, на счету которого 24 гола. Также аргентинец записал на свой счет результативный пас, доведя их количество в регулярном чемпионате до 19. Больше него за один сезон MLS совершали голевых передач только колумбиец Карлос Вальдеррама (26, 2000), американец Саша Клештан (20, 2016) и аргентинец Максимилиано Моралес (20, 2019).