Щенсны спас «Барселону» от катастрофы. «Реал» был лучше в класико, а Ямаль растворился на поле

«Барса» совсем не напоминала себя образца прошлого сезона или делала это эпизодически, но это нормально. Гонка за испанским золотом высасывает силы и эмоции, и после чемпионства Хави все было так же. «Реал» тоже брал эмоциональные паузы, выдав два невероятных сезона под началом Анчелотти. Сейчас же у Мадрида более голодная до побед команда. Да еще и по-хорошему злая на главного врага и вооруженная свежими идеями Алонсо, который сделал то, что из восьми его предшественников удалось только Зинедину Зидану. А именно — выиграл свое первое класико.