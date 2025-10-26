Ричмонд
Щенсны спас «Барселону» от катастрофы. «Реал» был лучше в класико, а Ямаль растворился на поле

Тренерская победа Алонсо.

Источник: Reuters

Тренерские интриги

Возможно, через несколько лет противостояние Мбаппе и Ямаля станет такой же незыблемой афишей класико, как было во времена Криштиану Роналду и Месси. Но в последние годы матчи «Реала» и «Барселоны» часто рассматривают через призму тренерских дуэлей. Достаточно вспомнить, как долго обсуждалось решение Карло Анчелотти начать игру без чистых нападающих, оставив при этом Винисиуса Жуниора и Родриго на их флангах. Это позже итальянец стал использовать их в центре, а тот дикий эксперимент завершился унизительными 0:4 на «Сантьяго Бернабеу».

Потом уже сам папа Карло бил Хави с тем же счетом на «Камп Ноу». А в итоге его эпоха в «Королевском клубе» подошла к концу во многом из-за полной беспомощности на фоне свежих идей Ханси Флика. Четыре победы сине-гранатовых, которые к успехам в чемпионате добавили триумфы в финале Суперкубка и Кубка Испании, при разности мячей 16:7 — настоящая катастрофа сливочных, обернувшаяся тектоническими сдвигами в мадридском клубе. И о тренерах перед воскресной битвой говорили больше, чем о ком-либо другом. Накануне местные инсайдеры утверждали, что Флик выберет сверхатакующую тактику, а Хаби Алонсо к своему первому тренерскому класико разрабатывает план нейтрализации каталонского мозгового центра в лице Педри.

Каталонский разогрев

Что из этого окажется правдой и как будет реализовано на практике? Это занимало не меньше, чем перспективы многочисленных травмированных, потому что у ряда игроков в превью матча был статус «под вопросом». Больше всего из этого списка в заявке ждали Рафинью, но бразилец не только не восстановился полностью — появилась информация о новом повреждении, хотя позднее ее опровергли. В общем, темнили все, а бензина в огонь подливали из сине-гранатового лагеря.

Так, президент «Барсы» Жоан Лапорта прошелся по знаменитым сюжетам клубного ТВ «Реала» о судействе и заметил, что каталонцы не будут строить из себя жертву, а просто постараются победить. В этих словах угадывался намек на назначение Сесара Сото Градо, который несколько раз принимал спорные решения не в пользу «Барселоны».

Но по умению разогреть атмосферу всех заткнул за пояс Ямаль. Ламин заглянул на стрим Медиалиги и, когда владелец одного из клубов поинтересовался сходством команды с «Реалом», ответил: «Конечно. Они жульничают и жалуются». Правда, игрок быстро перевел все в шутку и не стал скатываться к обсуждению мадридцев. Но все же каталонский золотой мальчик не удержался от того, чтобы разместить в соцсетях собственное фото на фоне недовольных болельщиков «Реала».

А Маркус Зорг, который заменял на скамейке дисквалифицированного Флика, на вопрос о противостоянии Ямаля и Каррераса на фланге, сделал отсылку к бывшему клубу защитника: «Насколько я помню, мы выиграли все матчи у “Бенфики”.

Как Криштиану и Роналдиньо

Последние результаты в класико позволяли смотреть на соперника свысока, но известно же, кто хорошо смеется. А «Барсе» стало не до смеха уже на 2-й минуте, но ВАР спас гостей — Ямаль не фолил на Винисиусе в штрафной, и пенальти пришлось отменять. Не засчитали и гол Мбаппе, так как перед своим прекрасным дальним ударом Килиан забрался в офсайд. Его нога оказалась на сантиметр ближе к воротам, чем Кубарси.

Вот они — детали, которые решают судьбу больших матчей. Главное, Мбаппе сделал выводы, внес коррективы и уже идеально нырнул за спину защитнику под передачу Беллингема. Такое не отменишь! А француз отличился в четвертом класико подряд, что в XXI веке удавалось только Криштиану Роналду и Роналдиньо.

«Реал» был хорош во всем. Хейсен, Винисиус, Джуд — каждый из них мог, но не сумел пробить Щенсны. Разминочный для Куртуа удар Феррана Торреса на этом фоне смотрелся сиротливо, а большинство атак «Барсы» мадридцы перекусывали еще в центре поля. Только чемпиону хватило секундной слабости Арды Гюлера, который дрогнул под давлением Педри, и Рэшфорд вывел на идеальную позицию Фермина Лопеса.

В первом в истории класико противостоянии двух англичан счет голевых передач стал таким же, как и на табло (1:1). А в сторону «Реала» чаша весов к перерыву тоже качнулась в британском стиле — после подачи Винисиуса и скидки Эдера Милитао на дежурившего в площади ворот Беллингема.

Скандалист Винисиус

«Барса» совсем не напоминала себя образца прошлого сезона или делала это эпизодически, но это нормально. Гонка за испанским золотом высасывает силы и эмоции, и после чемпионства Хави все было так же. «Реал» тоже брал эмоциональные паузы, выдав два невероятных сезона под началом Анчелотти. Сейчас же у Мадрида более голодная до побед команда. Да еще и по-хорошему злая на главного врага и вооруженная свежими идеями Алонсо, который сделал то, что из восьми его предшественников удалось только Зинедину Зидану. А именно — выиграл свое первое класико.

Сомнений в его успехе могло не остаться уже в начале второго тайма, когда мяч попал в руку Эрику Гарсии. Однако Щенсны оставил гостей в игре, парировав пенальти от Мбаппе. А ведь игроки «Реала» в класико не ошибались при ударах с точки 34 года — с тех пор, как Субисаррета выиграл дуэль у Бутрагеньо! Так что трибуны радовались преждевременно, как и в случае с голом Беллингема, потому что в офсайд забрался ассистировавший ему Браим Диас.

При скользком счете приходилось пахать в обороне, вчетвером накрывая Ямаля, и переживать из-за состояния здоровья все же замененного Вальверде. А еще — тратить эмоции, наблюдая за уходом в раздевалку разъяренного своей заменой Винисиуса (позднее вернулся на скамейку). Он никак не может смириться с тем, что слева теперь приходится конкурировать с Родриго.

Только победитель всегда прав, а воскресный триумфатор — Алонсо. Педри не просто перекрыли кислород — он доигрался до удаления. С Хаби «Реал» становится другим. Еще не совершенным, но обладающим гигантским потенциалом. Самый молодой по среднему возрасту стартовый состав в класико за четверть века (25 лет 15 дней) — тоже символ новой эры, которая по большому счету только начинается. А если посмотреть на молодость «Барсы», понимаешь: великое противостояние в ближайшие годы обещает массу потенциально великих сюжетов.

Реал
2:1
Первый тайм: 2:1
Барселона
Футбол, Испания, 10-й тур
26.10.2025, 18:15 (МСК UTC+3)
Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Хаби Алонсо
Ханс-Дитер Флик
Голы
Реал
Килиан Мбаппе
(Джуд Беллингем)
22′
Джуд Беллингем
(Эдер Милитау)
43′
Барселона
Фермин Лопес
(Маркус Рэшфорд)
38′
Нереализованные пенальти
Реал
Килиан Мбаппе
52′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
18
Альваро Каррерас
3
Эдер Милитау
90+11′
24
Дин Хейсен
57′
14
Орельен Тшуамени
6
Эдуардо Камавинга
8
Федерико Вальверде
23′
72′
2
Даниэль Карвахаль
15
Арда Гюлер
66′
21
Браим Диас
7
Винисиус Жуниор
72′
11
Родригу
5
Джуд Беллингем
90′
19
Дани Себальос
10
Килиан Мбаппе
90′
16
Гонсало Гарсия
Барселона
25
Войцех Щенсны
23
Жюль Кунде
8
Педри
42′
90+10′
16
Фермин Лопес
90+9′
21
Френки де Йонг
10
Ламин Ямаль
14
Маркус Рэшфорд
3
Алехандро Бальде
90′
35
Херард Мартин
7
Ферран Торрес
74′
4
Рональд Араухо
5
Пау Кубарси
83′
19
Руни Барджи
24
Эрик Гарсия
74′
17
Марк Касадо
Статистика
Реал
Барселона
Желтые карточки
4
3
Удары (всего)
23
15
Удары в створ
10
6
Угловые
12
4
Фолы
12
9
Офсайды
5
2
Судейская бригада
Главный судья
Сесар Сото Градо
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти