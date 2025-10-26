Матч между «Реалом» и «Барселоной» завершился потасовкой

МАДРИД, 26 октября. /ТАСС/. Футболисты «Реала» и «Барселоны» устроили потасовку после финального свистка матча 10-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Мадриде.
Игра завершилась победой «Реала» со счетом 2:1.
Стычка произошла около скамеек запасных команд. Желтыми карточками были наказаны бразильский защитник «Реала» Эдер Милитао и запасной вратарь мадридской команды украинец Андрей Лунин.
«Реал» занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 27 очков. «Барселона» располагается на 2-й строчке, на счету команды 22 очка.