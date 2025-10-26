Ричмонд
Футбол. Испания
2-й тайм
Осасуна
2
:
Сельта
1
Футбол. Италия
2-й тайм
Фиорентина
1
:
Болонья
2
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Ювентус
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
Страсбур
Футбол. Испания
23:00
Райо Вальекано
:
Алавес
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
1
:
Рубин
0
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Тоттенхэм Хотспур
3
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
2
:
Майнц
1
Футбол. Франция
завершен
Анже
2
:
Лорьян
0
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Гавр
1
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Ницца
2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Барселона
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Динамо
1
Футбол. Германия
завершен
Байер
2
:
Фрайбург
0
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Рома
1
Футбол. Италия
завершен
Верона
2
:
Кальяри
2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Кристал Пэлас
0
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Манчестер Сити
0
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Ноттингем Форест
0
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Бернли
3
Футбол. Франция
завершен
Лилль
6
:
Метц
1
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Леванте
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Балтика
0
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Дженоа
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Локомотив
1
Матч между «Реалом» и «Барселоной» завершился потасовкой

Встреча завершилась победой мадридской команды со счетом 2:1.

Источник: Reuters

МАДРИД, 26 октября. /ТАСС/. Футболисты «Реала» и «Барселоны» устроили потасовку после финального свистка матча 10-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Мадриде.

Игра завершилась победой «Реала» со счетом 2:1.

Стычка произошла около скамеек запасных команд. Желтыми карточками были наказаны бразильский защитник «Реала» Эдер Милитао и запасной вратарь мадридской команды украинец Андрей Лунин.

«Реал» занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 27 очков. «Барселона» располагается на 2-й строчке, на счету команды 22 очка.