Месси первым из футболистов сделал 1 300 результативных действий за карьеру

За карьеру на счету аргентинца теперь 896 голов и 404 передачи. За испанскую «Барселону» форвард совершил 941 результативное действие, за «Интер Майами» — 117, за французский «Пари Сен-Жермен» — 66, за сборную Аргентины — 176. Для этого ему потребовалось 1 135 матчей.