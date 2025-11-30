Футболисты «Челси» и «Арсенала» сыграли вничью в матче чемпионата Англии

ЛОНДОН, 30 ноября. /ТАСС/. Футболисты «Челси» дома со счетом 1:1 сыграли вничью с «Арсеналом» в матче 13-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж».
В составе «Челси» гол забил Трево Чалоба (48-я минута). У «Арсенала» отличился Микель Мерино (59). На 38-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник «Челси» Мойзес Кайседо.
«Арсенал» не проигрывает «Челси» в чемпионате Англии с 22 августа 2021 года, тогда команда уступила дома со счетом 0:2. После этого «Челси» потерпел пять поражений, трижды команды сыграли вничью.
«Арсенал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии с 30 очками. «Челси» расположился на третьей строчке, команда набрала 24 очка. В следующем туре «Арсенал» примет «Брентфорд» 3 декабря, «Челси» в тот же день на выезде сыграет с «Лидсом».
В других матчах игрового дня «Манчестер Юнайтед» на выезде переиграл «Кристал Пэлас» со счетом 2:1, «Астон Вилла» одержала домашнюю победу над «Вулверхэмптоном» (1:0), «Ливерпуль» в гостях победил «Вест Хэм» (2:0), «Ноттингем Форест» дома уступил «Брайтону» (0:2).
