Футбол. Германия
2-й тайм
Фрайбург
2
:
Майнц
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
17.70
П2
100.00
Футбол. Италия
22:45
Рома
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
2.79
X
2.83
П2
3.10
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.14
П2
8.00
Футбол. Испания
23:00
Жирона
:
Реал
Все коэффициенты
П1
7.34
X
5.81
П2
1.38
Футбол. Испания
завершен
Сельта
0
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Ланс
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Лилль
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
3
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
1
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
2
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Брайтон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Брест
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
2
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Вильярреал
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
5
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Ротор
0
П1
X
П2

Футболисты «Челси» и «Арсенала» сыграли вничью в матче чемпионата Англии

Встреча завершилась со счетом 1:1.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 30 ноября. /ТАСС/. Футболисты «Челси» дома со счетом 1:1 сыграли вничью с «Арсеналом» в матче 13-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж».

В составе «Челси» гол забил Трево Чалоба (48-я минута). У «Арсенала» отличился Микель Мерино (59). На 38-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник «Челси» Мойзес Кайседо.

«Арсенал» не проигрывает «Челси» в чемпионате Англии с 22 августа 2021 года, тогда команда уступила дома со счетом 0:2. После этого «Челси» потерпел пять поражений, трижды команды сыграли вничью.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии с 30 очками. «Челси» расположился на третьей строчке, команда набрала 24 очка. В следующем туре «Арсенал» примет «Брентфорд» 3 декабря, «Челси» в тот же день на выезде сыграет с «Лидсом».

В других матчах игрового дня «Манчестер Юнайтед» на выезде переиграл «Кристал Пэлас» со счетом 2:1, «Астон Вилла» одержала домашнюю победу над «Вулверхэмптоном» (1:0), «Ливерпуль» в гостях победил «Вест Хэм» (2:0), «Ноттингем Форест» дома уступил «Брайтону» (0:2).

Челси
1:1
Первый тайм: 0:0
Арсенал
Футбол, Англия, Тур 13
30.11.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Stamford Bridge
Главные тренеры
Энцо Мареска
Микель Артета
Голы
Челси
Тревор Чалоба
(Рис Джеймс)
48′
Арсенал
Микель Мерино
(Букайо Сака)
59′
Составы команд
Челси
1
Роберт Санчес
27
Мало Гюсто
3
Марк Кукурелья
11′
7
Педру Нету
8
Энцо Фернандес
29
Уэсли Фофана
23
Тревор Чалоба
24
Рис Джеймс
25
Мойсес Кайседо
38′
41
Эстеван
46′
49
Алехандро Гарначо
20
Жоао Педро
55′
9
Лиам Делап
Арсенал
1
Давид Райя
12
Юррьен Тимбер
41
Деклан Райс
23
Микель Мерино
7
Букайо Сака
3
Кристиан Москера
13′
5
Пьеро Хинкапье
41′
33
Риккардо Калафьори
27′
46′
49
Майлс Льюис-Скелли
54′
10
Эберечи Эзе
72′
14
Виктор Дьекереш
88′
36
Мартин Субименди
5′
57′
8
Мартин Эдегор
11
Габриел Мартинелли
57′
20
Нони Мадуэке
Статистика
Челси
Арсенал
Желтые карточки
1
6
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
11
8
Удары в створ
4
4
Угловые
3
3
Фолы
12
13
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти