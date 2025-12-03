Безумный сюжет в матче «Ман Сити», у Спаллетти в «Ювентусе» победная серия, «Боруссия» вылетела из Кубка Германии

Англия: рекорд Холанда и спасение «шпор»
Холанд, который не забивал на протяжении аномальных для себя трех туров, мог прервать засуху уже в дебюте, однако, выскочив один на один после паса Фодена, попал в штангу. Пришлось чуть-чуть подождать, а потом — по иронии судьбы, под проливным дождем — Эрлинг расстрелял ворота с передачи Доку. Но в этой атаке обязательно нужно отметить оставшегося без результативных баллов Рейндерса, который остроумно пропустил мяч на норвежского снайпера.
Так что голландец — полноценный соавтор исторического достижения, ведь это был 100-й гол Холанда в АПЛ. До данной отметки он добрался за рекордно короткий срок и уложился в 111 матчей. Это на 13 игр быстрее Алана Ширера. Ну, а Рейндерсу герой вечера вернул должок, отправив его на свидание с вратарем во второй голевой атаке. Украшением же первого тайма стал очередной результативный удар Фодена с дальней дистанции. После подачи корнера он поймал вылетевший из штрафной мяч и закрутил его в дальнюю «девятку». Если бы не успех размочившего счет Смита-Роу, к перерыву можно было бы говорить об идеальной реализации плана Хосепа Гвардиолы.
Впрочем, он все равно оказался победным, и позволил «Манчестер Сити» продлить серию побед над «Фулхэмом» до 16 игр. При этом у «дачников» получилось устроить настоящую погоню, хотя при счете 1:5 к этому, казалось, ничего не располагало. Британские статистики даже решили разбавить разгром забавной информацией о том, что Холанд попал в офсайд в гостевом матче АПЛ впервые за 2 года и четыре месяца. В итоге же — после дубля вышедшего на замену Чуквуэзе — матч едва не завершился со счетом 5:5. На восьмой добавленной минуте победу гостям сохранил вынесший мяч с линии пустых ворот Гвардиол. «Сити» снова второй в таблице — как минимум до завтрашнего матча «Челси».
«Ньюкасл» и «Тоттенхэм» сейчас в противофазе. «Сороки» — пусть местами и со скрипом — выбираются из кризиса, тогда как «шпоры» тонут. Во вторник они оказались верны себе в том плане, что в шестом туре подряд не смогли забить в первом тайме. Зато во второй половине команда Томаса Франка добыла волевую ничью, которая с моральной точки зрения ближе к победе. А ведь после пенальти, который Гордон реализовал при счете 1:1, казалось, что лондонцев ждет очередное разочарование.
Только в гостях они не так безнадежны, как дома, а в этот день вдохновение снизошло на Ромеро. Аргентинский защитник проводил 199-й матч в лигах топ-5 и впервые оформил дубль. Да как! В добавленное арбитром время он спас «Тоттенхэм» ударом через себя. Удивительный сюжет, который подарил первую в 2025 году ничью на «Сент-Джеймс Парк». До этого команда Эдди Хау дома либо выигрывала, либо уступала.
Италия: туринская стабильность
Кубок Италии. ⅛ финала
Ювентус — Удинезе 2:0
На прошлой неделе Лучано Спаллетти наконец-то нашел рецепты против ничейного вируса, и «Ювентус» вышел на победный график, выиграв как в ЛЧ, так и в Серии А. Для полного комплекта не хватало только кубкового успеха. На пути к нему туринцы какое-то время раскачивались, как пристреливавшийся с дальней дистанции и чуть-чуть не попавший в угол Кенан Йылдыз. А потом гостей поймали на быстрой атаке, где умно сыграл Дэвид. Рискуя оказаться в офсайде, канадец не стал касаться мяча, и рванул в штрафную, где в падении пытался замкнуть прострел промчавшегося по флангу Маккенни и спровоцировал автогол Пальмы.
18-летний защитник «Удинезе» стал главным неудачником вечера, уже во втором тайме в собственной штрафной наступив на ногу Маккенни. Арбитр момент пропустил, однако ВАР все видел, и Локателли с пенальти фактически оформил бьянконери выход в четвертьфинал. Интересно, что с тех пор, как в Италии реформировали кубковый турнир, и в ⅛ финала все стало решаться в одном матче, «Ювентус» сыграл на данной стадии восемнадцать раз и неизменно проходил в следующий раунд.
Германия: реванш через три дня
Кубок Германии. ⅛ финала
Боруссия Д — Байер 0:1
Считается, что за короткий срок очень сложно обыграть одного и того же соперника дважды. Теория, на самом деле, неоднозначная, а проверить ее можно было во вторник в Дортмунде. Тремя днями ранее «Боруссия» уверенно выиграла в Леверкузене в Бундеслиге, а теперь принимала «Байер» в Кубке Германии. И, надо признать, гости выглядели гораздо более цельно, чем дома. Забить же им удалось, выйдя из-под жесточайшего прессинга и доставив мяч в штрафную Мазе.
В свою очередь у «шмелей» прицел сбился. В концовке первого тайма два отличных шанса было у Адейеми, но в первом случае у линии ворот мяч остановила нога защитника, а потом форвард с подбора сам не попал в угол. В других эпизодах было вообще непонятно, как мяч не оказался в воротах «аспириновых». При этом «Боруссия» пропустила еще раз, но ее оставил в игре ВАР, который обнаружил офсайд в начальной стадии атаки.
Только желто-черным не помогло ни это, ни выход на замену Гирасси, ни шесть добавленных минут, в которые уместился еще один упущенный Адейеми шанс. Каспер Юльманн провел работу над ошибками и взял реванш у Нико Ковача.
РБ Лейпциг — Магдебург 3:1
В параллельной игре «Лейпцигу» с его репутацией кубковой команды пришлось проявлять присущий данному турниру характер, так как занимающий последнее место во второй Бундеслиге «Магдебург» открыл счет. Но после того как Нуса красиво отправил мяч в верхний угол, в противостоянии двух команд из Восточной Германии все встало на свои места. Победу «быков» оформил дважды отличившийся Баумгартнер, а Нуса к голу добавил результативную передачу.
Статистика дня
4-й раз в истории АПЛ команда проиграла дома, забив четыре мяча. До «Фулхэма» такое дважды случалось с «Норвичем» и один раз с «Тоттенхэмом».
16 лет и 128 дней — возраст полузащитника «Герты» Айхорна, который стал автором самого юного кубкового гола в Германии в послевоенный период. Берлинский футболист забрал рекорд у Джуда Беллингема.
34 тура не уходит с поля без гола «Барселона». Это лучший результат в Ла Лиге с 2019 года, но сине-гранатовым далеко до абсолютного рекорда. В период с 2012 по 2013 год каталонцы выдали серию из 64 результативных игр.
66 мячей забил в АПЛ полузащитник «Манчестер Сити» Фоден, ни разу не отправив мяч в сетку с пенальти.
Автор: Андрей Кузичев