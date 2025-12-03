Безумный сюжет в матче «Ман Сити», у Спаллетти в «Ювентусе» победная серия, «Боруссия» вылетела из Кубка Германии

Впрочем, он все равно оказался победным, и позволил «Манчестер Сити» продлить серию побед над «Фулхэмом» до 16 игр. При этом у «дачников» получилось устроить настоящую погоню, хотя при счете 1:5 к этому, казалось, ничего не располагало. Британские статистики даже решили разбавить разгром забавной информацией о том, что Холанд попал в офсайд в гостевом матче АПЛ впервые за 2 года и четыре месяца. В итоге же — после дубля вышедшего на замену Чуквуэзе — матч едва не завершился со счетом 5:5. На восьмой добавленной минуте победу гостям сохранил вынесший мяч с линии пустых ворот Гвардиол. «Сити» снова второй в таблице — как минимум до завтрашнего матча «Челси».