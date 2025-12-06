Гол Этана Мбаппе принес «Лиллю» победу над «Марселем»

Автором единственного гола стал Этан Мбаппе, который является младшим братом форварда «Реала» Килиана Мбаппе. Он отличился на 10-й минуте с передачи Набиля Бенталеба.
На 21-й минуте форвард хозяев Хамза Игаман получил повреждение и не смог продолжить игру. Вместо него на поле вышел чемпион мира-2018 Оливье Жиру.
«Марсель» с 29 очками занимает третье место в турнирной таблице лиги 1. «Лилль» с таким же количеством баллов располагается на строчку ниже, уступая бело-голубым по дополнительным показателям. Команда одержала четвертую победу подряд во всех турнирах.
Футбол, Франция, 15-й тур
5.12.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Пьер Моруа
Главные тренеры
Брюно Женезьо
Роберто Де Дзерби
Голы
Лилль
Этан Мбаппе
(Набиль Бенталеб)
10′
Составы команд
Лилль
1
Берке Озер
90+1′
12
Тома Менье
15
Ромен Перро
3
Натан Нгой
2
Аисса Манди
21
Бенжамен Андре
6
Набиль Бенталеб
10
Хакон Харальдссон
84′
26
Андре Гомеш
11
Осаме Сахрауи
70′
27
Фелиш Коррея
8
Этан Мбаппе
69′
17
Нгал`айель Мукау
29
Хамза Игаман
26′
9
Оливье Жиру
Марсель
1
Херонимо Рульи
5
Леонардо Балерди
21
Найеф Агерд
22
Тимоти Веа
33
Эмерсон
18
Артур Вермерен
26′
10
Мэйсон Гринвуд
28
Бенжамен Павар
66′
50
Дэррил Бакола
97
Пьер-Эмерик Обамеянг
66′
34
Робиньо Ваз
19
Жоффре Кондогбья
80′
26
Билаль Надир
14
Игор Пайшан
80′
35
Таджидин Ммади
Статистика
Лилль
Марсель
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
5
6
Удары в створ
2
2
Угловые
2
5
Фолы
9
11
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Жером Бризар
(Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти