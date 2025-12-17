Рафинью опять ограбили — теперь на премии ФИФА. Лидера «Барсы» просто игнорируют

Можно долго подкидывать аргументы, почему бразилец достоин и «Золотого мяча», и премии The Best — очевидные преимущества в контексте темы найдутся и у конкурентов: Дембеле, Ямаля и Витиньи. Но есть вещи, кажущиеся объективными. Не может бестрофейный Мбаппе обходить Рафинью в голосовании (а Килиан занял третье место в награде от FIFA), несмотря на «Золотую бутсу». Все равно не тот масштаб влияния на команду, не тот уровень продуктивности и индивидуальных выступлений в целом. Как и уснувший весной, в самый важный момент сезона, Салах, оказавшийся четвертым на «ЗМ».