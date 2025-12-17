Рафинью опять ограбили — теперь на премии ФИФА. Лидера «Барсы» просто игнорируют

В Дохе состоялась десятая церемония The Best FIFA Football Awards — награды, родившейся после возвращения «Золотого мяча» к журналу France Football и в некоторой степени выступающей его альтернативой. Их результаты иногда расходятся — например, в 2022 году лучшим футболистом мира вместо Карима Бензема признали Лео Месси, а в 2024-м приз забрал Винисиус, оставив позади обладателя «ЗМ» Родри.
В этот же раз голосовавшие под эгидой Международной федерации согласились с журналистами и общими усилиями поставили на первое место Усмана Дембеле. Но важнее другое совпадение — мимо тройки и здесь пролетел Рафинья. Ладно мимо тройки, бразильца даже в символическую сборную не включили. Натуральный грабеж, самый настоящий.
Итоги FIFA The Best вынуждают нас откатываться к бесконечным сентябрьским обсуждениям, в которых перечислялись достижения вингера «Барселоны» в сезоне-2024/25. Именно он был лидером одной из двух лучших команд планеты, пусть и не дошедшей до финала Лиги чемпионов. В главном турнире Европы, к слову, южноамериканец проявил себя бесподобно — лучший бомбардир, лучший ассистент и рекордсмен всех времен по «гол плюс пас» за один сезон (21 балл). И это без единого пенальти.
Суммарное количество голевых действий впечатляет так, что любой скептик согласится с величием Рафиньи образца «Барсы» Флика: 57 матчей, 34 забитых мяча, 26 ассистов, 5+2 в четырех класико и три заслуженных титула, вклад бразильца в которые нереально переоценить. Игрок и в проблемной сборной сиял в отборе на чемпионат мира — номер один национальной команды по голам и результативным действиям в тяжелой квалификации.
Да, в атаке вингер выглядел роскошно, но особенно его выделяют трудоспособность в каждом аспекте игры и идеальный характер. Он спокойно выдал гениальный год сразу после бесконечных просьб каталонских болельщиков купить Нико Уильямса и не брезговал выходить на любых позициях, везде одинаково принося пользу. Рафинья-2024/25 — синоним эффективности, причем что в созидании, что в работе без мяча, что в ментальности клуба.
Можно долго подкидывать аргументы, почему бразилец достоин и «Золотого мяча», и премии The Best — очевидные преимущества в контексте темы найдутся и у конкурентов: Дембеле, Ямаля и Витиньи. Но есть вещи, кажущиеся объективными. Не может бестрофейный Мбаппе обходить Рафинью в голосовании (а Килиан занял третье место в награде от FIFA), несмотря на «Золотую бутсу». Все равно не тот масштаб влияния на команду, не тот уровень продуктивности и индивидуальных выступлений в целом. Как и уснувший весной, в самый важный момент сезона, Салах, оказавшийся четвертым на «ЗМ».
Но, опять же, тут точно существует пространство для дискуссий и интерпретаций увиденного на полях. Заслужил ли Дембеле победить и там, и там? Конечно. Феноменален ли был Ямаль? Несомненно. Богоподобен ли Витинья? Бесспорно. Поэтому все обязательно сведется к вкусовщине, на ней, в принципе, и основывается вся система распределения очков. А вот с символической сборной ситуация иная. Отсутствие в ней Рафиньи — какое-то абсолютное неуважение.
Что в ней, простите, делает Джуд Беллингем? Его даже на приз лучшему футболисту не номинировали. Англичанин провел совершенно невзрачный сезон и в плане собственной игры, и в плане клубных свершений. Хорошо, возможно, дело в позиции — фланговый бразилец не в состоянии расположиться в центре. Правда, сборная символическая, как и расстановка футболистов в ней, но допустим, что тезис рабочий.
Тогда переключимся на Коула Палмера. Неужели блеск в Лиге конференций и на клубном чемпионате мира перевешивает сделанное Рафиньей? Безусловно, полузащитник «Челси» — умница. Восьмое место на «Золотом мяче» вызывает вопросы, но нельзя сказать, что оно совсем уж необоснованное. Только Рафинья даже в нем по баллам превзошел англичанина почти втрое, разрыв отражает действительность. Бразилец обязан числиться в команде года ФИФА, иначе она нелегитимна.
2025-й навсегда войдет в историю и запомнится ограблением, которое не снилось ни Снейдеру, ни Раулю, ни Анри, ни Рибери — никому. Вышеупомянутые хоть каплю официального признания зацепили. Безумно обидно за трудолюбивого, заряженного и просто классного Рафинью. Как же хочется верить, что он исполнит обещание Винисиуса и «сделает это еще десять раз». Было бы красиво и справедливо.