Правительство Великобритании грозит Абрамовичу судом, требуя выплатить 2,5 миллиарда фунтов в пользу Украины

Премьер-министр страны Кир Стармер заявил в Палате общин, что средства, полученные от Абрамовича, находящегося под санкциями Великобритании, будут направлены в новый фонд гуманитарной помощи Украине, и что выдача лицензии на перевод средств — это последний шанс для Абрамовича выполнить это требование.
«Время для выполнения Романом Абрамовичем взятого на себя обязательства при продаже “Челси” истекает, и он должен перевести 2,5 миллиарда фунтов стерлингов на гуманитарные нужды Украины. Правительство готово добиваться исполнения решения через суды», — заявил Стармер.
Абрамовичу дали три месяца до начала судебного разбирательства, хотя либерал-демократы призвали сократить этот срок, заявив, что олигарху следует дать срок для перевода средств до конца месяца. Сам бизнесмен заявил, что хочет, чтобы деньги достались «всем жертвам СВО (формулировка изменена по требования законодательства РФ) на Украине», и потребовал, чтобы россияне также получили выгоду от этих средств. Абрамович должен предпринять необходимые шаги для создания фонда и организации передачи средств в соответствии с лицензией.
Канцлер Рейчел Ривз заявила: «Неприемлемо, что более 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, причитающихся украинскому народу, остаются замороженными на банковском счете в Великобритании. Пришло время Роману Абрамовичу расплатиться. Если он не предпримет никаких действий, мы готовы сделать все необходимое, чтобы эти деньги дошли до украинского народа».
Министры подчеркнули, что в течение многих лет пытались договориться с Абрамовичем об условиях перевода средств и добиться его сотрудничества. По словам Стармера, правительство готово подать в суд на предпринимателя из РФ, чтобы получить доступ к этим деньгам. В соответствии с условиями лицензии, доходы должны быть направлены на гуманитарные цели в Украине, но будущие поступления могут быть потрачены на более широкие нужды жертв конфликтов по всему миру. Средства не могут быть использованы в интересах Абрамовича или других лиц, находящихся под санкциями.
Весной 2022 года британское правительство вынудило Абрамовича продать «Челси» на условии, что вырученные средства будут потрачены на поддержку жертв конфликта на Украине. Вырученные средства были размещены на банковском счете в Великобритании, контролируемом компанией Абрамовича Fordstam. С тех пор средства заморожены из-за тупиковой ситуации в переговорах с Абрамовичем о том, следует ли тратить их исключительно в Украине или же они могут быть потрачены и за пределами страны. Сумма сделки составила 4,3 миллиарда и была была разделена на две части: 2,5 миллиарда пошли на покупку акций клуба, а 1,75 миллиарда — на инвестиции в развитие «Челси» (стадион «Стэмфорд Бридж», академия, женская команда и благотворительный фонд клуба).