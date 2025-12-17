Правительство Великобритании грозит Абрамовичу судом, требуя выплатить 2,5 миллиарда фунтов в пользу Украины

Весной 2022 года британское правительство вынудило Абрамовича продать «Челси» на условии, что вырученные средства будут потрачены на поддержку жертв конфликта на Украине. Вырученные средства были размещены на банковском счете в Великобритании, контролируемом компанией Абрамовича Fordstam. С тех пор средства заморожены из-за тупиковой ситуации в переговорах с Абрамовичем о том, следует ли тратить их исключительно в Украине или же они могут быть потрачены и за пределами страны. Сумма сделки составила 4,3 миллиарда и была была разделена на две части: 2,5 миллиарда пошли на покупку акций клуба, а 1,75 миллиарда — на инвестиции в развитие «Челси» (стадион «Стэмфорд Бридж», академия, женская команда и благотворительный фонд клуба).