Сафонов отразил четыре пенальти и принес кубок для «ПСЖ»

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Французский «ПСЖ» в серии пенальти обыграл бразильский «Фламенго» в финальном матче Межконтинентального кубка по футболу.

Источник: Xavier Laine/Getty Images

Основное и дополнительное время встречи в Эр-Райяне (Катар) между действующим победителем Лиги чемпионов и Кубка Либертадорес завершилось со счетом 1:1. В составе «ПСЖ» мяч забил Хвича Кварацхелия (38-я минута). У «Фламенго» отличился Жоржиньо (62, пенальти).

В серии послематчевых 11-метровых ударов победу одержали футболисты «ПСЖ» — 2:1. Российский вратарь парижской команды Матвей Сафонов, вышедший в стартовом составе, отразил четыре пенальти.

Для россиянина данный матч стал четвертым кряду, в котором он вышел в старте. Сафонов выиграл шестой трофей в составе парижского клуба.

«ПСЖ» стал первой французской командой, которой это удалось сделать. «Фламенго» выигрывал Межконтинентальный кубок в 1981 году.

