Холанд обошел Роналду по голам в АПЛ, «Манчестер Сити» возглавил таблицу

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. «Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм» в матче 17-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Манчестере, закончилась победой хозяев со счетом 3:0. Дубль оформил Эрлинг Холанд (5-я и 69-я минуты), еще один мяч на счету Тиджани Рейндерса (38).
Холанд достиг отметки в 104 гола в премьер-лиге, обойдя по этому показателю бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» португальца Криштиану Роналду (103). Чтобы забить 103 гола, норвежцу потребовалось 122 матча, португальцу — 236.
«Сити» одержал пятую победу подряд и с 37 очками вышел на первое место в таблице АПЛ. «Арсенал» с матчем в запасе отстает на одно очко. «Вест Хэм» (13 очков) располагается на 18-й позиции.
Результаты других матчей:
«Борнмут» — «Бёрнли» — 1:1;
«Брайтон» — «Сандерленд» — 0:0;
«Вулверхэмптон» — «Брентфорд» — 0:2.
