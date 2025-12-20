Ричмонд
Холанд обошел Роналду по голам в АПЛ, «Манчестер Сити» возглавил таблицу

Холанд обошел Роналду по голам в чемпионате Англии по футболу.

Источник: Reuters

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. «Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм» в матче 17-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча, которая прошла в субботу в Манчестере, закончилась победой хозяев со счетом 3:0. Дубль оформил Эрлинг Холанд (5-я и 69-я минуты), еще один мяч на счету Тиджани Рейндерса (38).

Холанд достиг отметки в 104 гола в премьер-лиге, обойдя по этому показателю бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» португальца Криштиану Роналду (103). Чтобы забить 103 гола, норвежцу потребовалось 122 матча, португальцу — 236.

«Сити» одержал пятую победу подряд и с 37 очками вышел на первое место в таблице АПЛ. «Арсенал» с матчем в запасе отстает на одно очко. «Вест Хэм» (13 очков) располагается на 18-й позиции.

Результаты других матчей:

«Борнмут» — «Бёрнли» — 1:1;

«Брайтон» — «Сандерленд» — 0:0;

«Вулверхэмптон» — «Брентфорд» — 0:2.

Манчестер Сити
3:0
Первый тайм: 2:0
Вест Хэм
Футбол, Англия, Тур 17
20.12.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Этихад
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Нуну Эшпириту Санту
Голы
Манчестер Сити
Эрлинг Холанн
5′
Тиджани Рейндерс
(Эрлинг Холанн)
38′
Эрлинг Холанн
69′
Составы команд
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
27
Матеус Нунес
33
Нико О`Райли
9
Эрлинг Холанн
3
Рубен Диаш
24
Йошко Гвардиол
47
Фил Фоден
20
Бернарду Силва
75′
63
Дивайн Мукаса
4
Тиджани Рейндерс
67′
45
Абдукодир Хусанов
14
Нико Гонсалес
28′
67′
82
Рико Льюис
10
Райан Шерки
67′
26
Савио
Вест Хэм
23
Альфонс Ареола
2
Кайл Уокер-Питерс
25
Жан-Клер Тодибо
3
Максимилиан Килман
20
Джаррод Боуэн
41′
27
Сунгуту Магасса
18
Матеуш Фернандеш
79′
15
Константинос Мавропанос
30
Оливер Скарлз
64′
63
Эзра Майерс
32
Фредди Поттс
79′
24
Гвидо Родригес
10
Лукас Пакета
78′
28
Томаш Соучек
7
Крисенсио Саммервилл
79′
9
Каллум Уилсон
Статистика
Манчестер Сити
Вест Хэм
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
17
7
Удары в створ
8
3
Угловые
6
0
Фолы
16
10
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Пол Тирни
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти