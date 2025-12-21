Мбаппе повторил рекорд Роналду по количеству голов в «Реале» за один год

20 декабря Мбаппе исполнилось 27 лет. 3 июня 2024 года нападающий подписал контракт с «Реалом» на правах свободного агента. Мбаппе с 2018 по 2024 год выступал за ПСЖ и является лучшим бомбардиром в истории клуба. В составе команды футболист стал пятикратным чемпионом Франции, трехкратным обладателем кубка и суперкубка страны, дважды победил в Кубке лиги. Вместе со сборной Франции Мбаппе выиграл чемпионат мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре.