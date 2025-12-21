Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
4
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Севилья
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
1
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
3
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Брентфорд
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
0
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
0
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
1
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
0
:
Хоффенхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
3
:
Фрайбург
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Сельта
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Челси
2
П1
X
П2

Мбаппе повторил рекорд Роналду по количеству голов в «Реале» за один год

Француз забил 59-й гол в 2025 году, португалец достиг такого же показателя в 2013 году.

Источник: Reuters

МАДРИД, 21 декабря. /ТАСС/. Французский футболист Килиан Мбаппе повторил рекорд португальца Криштиану Роналду по количеству голов в составе испанского «Реала» за один календарный год.

Мбаппе отличился в домашнем матче чемпионата Испании с «Севильей» (2:0). Французский нападающий забил 59-й гол в 2025 году. Роналду достиг такого же показателя в 2013 году.

20 декабря Мбаппе исполнилось 27 лет. 3 июня 2024 года нападающий подписал контракт с «Реалом» на правах свободного агента. Мбаппе с 2018 по 2024 год выступал за ПСЖ и является лучшим бомбардиром в истории клуба. В составе команды футболист стал пятикратным чемпионом Франции, трехкратным обладателем кубка и суперкубка страны, дважды победил в Кубке лиги. Вместе со сборной Франции Мбаппе выиграл чемпионат мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре.

До конца 2025 года «Реал» больше не проведет ни одного матча.

Реал
2:0
Первый тайм: 1:0
Севилья
Футбол, Испания, 17-й тур
20.12.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Сантьяго Бернабеу
Главные тренеры
Хаби Алонсо
Матиас Альмейда
Голы
Реал
Джуд Беллингем
(Родригу)
38′
Килиан Мбаппе
86′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
20
Франсиско Гарсия
5
Джуд Беллингем
14
Орельен Тшуамени
10
Килиан Мбаппе
11
Родригу
41′
22
Антонио Рюдигер
24
Дин Хейсен
17
Рауль Асенсио
60′
90′
38
Давид Хименес
15
Арда Гюлер
72′
6
Эдуардо Камавинга
7
Винисиус Жуниор
83′
16
Гонсало Гарсия
Севилья
1
Одиссеас Влаходимос
16
Хуанлу Санчес
6
Неманья Гудель
20
Джибриль Соу
90+1′
23
Маркан
37′
68′
10
Алексис Санчес
12
Габриэль Суасо
60′
36
Хоакин Осо
18
Люсьен Агуме
70′
84′
4
Кике Салас
19
Батиста Менди
84′
17
Альфонсо Гонсалес
2
Хосе Кармона
34′
84′
24
Аднан Янузай
7
Исаак Ромеро
70′
14
Пеке Фернандес
Статистика
Реал
Севилья
Желтые карточки
2
5
Удары (всего)
18
14
Удары в створ
8
5
Угловые
6
4
Фолы
13
19
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Муньис Руис
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти