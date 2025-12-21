Мбаппе повторил рекорд Роналду по количеству голов в «Реале» за один год

МАДРИД, 21 декабря. /ТАСС/. Французский футболист Килиан Мбаппе повторил рекорд португальца Криштиану Роналду по количеству голов в составе испанского «Реала» за один календарный год.
Мбаппе отличился в домашнем матче чемпионата Испании с «Севильей» (2:0). Французский нападающий забил 59-й гол в 2025 году. Роналду достиг такого же показателя в 2013 году.
20 декабря Мбаппе исполнилось 27 лет. 3 июня 2024 года нападающий подписал контракт с «Реалом» на правах свободного агента. Мбаппе с 2018 по 2024 год выступал за ПСЖ и является лучшим бомбардиром в истории клуба. В составе команды футболист стал пятикратным чемпионом Франции, трехкратным обладателем кубка и суперкубка страны, дважды победил в Кубке лиги. Вместе со сборной Франции Мбаппе выиграл чемпионат мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре.
До конца 2025 года «Реал» больше не проведет ни одного матча.
Хаби Алонсо
Матиас Альмейда
Джуд Беллингем
(Родригу)
38′
Килиан Мбаппе
86′
1
Тибо Куртуа
20
Франсиско Гарсия
5
Джуд Беллингем
14
Орельен Тшуамени
10
Килиан Мбаппе
11
Родригу
41′
22
Антонио Рюдигер
24
Дин Хейсен
17
Рауль Асенсио
60′
90′
38
Давид Хименес
15
Арда Гюлер
72′
6
Эдуардо Камавинга
7
Винисиус Жуниор
83′
16
Гонсало Гарсия
1
Одиссеас Влаходимос
16
Хуанлу Санчес
6
Неманья Гудель
20
Джибриль Соу
90+1′
23
Маркан
37′
68′
10
Алексис Санчес
12
Габриэль Суасо
60′
36
Хоакин Осо
18
Люсьен Агуме
70′
84′
4
Кике Салас
19
Батиста Менди
84′
17
Альфонсо Гонсалес
2
Хосе Кармона
34′
84′
24
Аднан Янузай
7
Исаак Ромеро
70′
14
Пеке Фернандес
Главный судья
Алехандро Муньис Руис
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти