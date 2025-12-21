Ричмонд
Голы Рафиньи и Ямаля принесли «Барселоне» победу над «Вильярреалом»

«Барселона» одержала победу над «Вильярреалом» в гостевом матче 17-го тура чемпионата Испании — 2:0.

Источник: Reuters

На 12-й минуте игры счет с пенальти открыл Рафинья. На 63-й минуте Ламин Ямаль с передачи Френки Де Йонга увеличил преимущество сине-гранатовых.

Хозяева с 39-й минуты играли в меньшинстве. У команды прямую красную карточку получил Ренато Вейга, который в подкате сзади сбил Ямаля. После этого инцидента футболисту «Барселоны» потребовалась медицинская помощь.

Каталонцы продлили победную серию до семи матчей во всех турнирах. «Барселона» продолжает возглавлять таблицу Ла лиги с 46 очками. Команда опережает идущий на втором месте «Реал» на 4 очка.

«Вильярреал» потерпел третье поражение подряд во всех турнирах. В чемпионате Испании команда сохраняет четвертую строчку с 35 очками.

Вильярреал
0:2
Первый тайм: 0:1
Барселона
Футбол, Испания, 17-й тур
21.12.2025, 18:15 (МСК UTC+3)
Эстадио де ла Керамика, 20701 зритель
Главные тренеры
Марселино Гарсия Тораль
Ханс-Дитер Флик
Голы
Барселона
Рафинья
12′
Ламин Ямаль
(Френки де Йонг)
63′
Составы команд
Вильярреал
1
Луис Жуниор
26
Пау Наварро
23
Серхи Кардона
17
Тейджон Бьюкенен
73′
20
Альберто Молейро
4
Рафа Марин
12
Ренату Вейга
39′
14
Санти Комесанья
10
Даниэль Парехо
75′
37
Карлос Масиа
19
Николя Пепе
75′
21
Тани Олувасейи
22
Айосе Перес
65′
9
Жорж Микаутадзе
Барселона
13
Хоан Гарсия
3
Алехандро Бальде
10
Ламин Ямаль
11
Рафинья
5
Пау Кубарси
18
Херард Мартин
21
Френки де Йонг
58′
23
Жюль Кунде
79′
17
Марк Касадо
16
Фермин Лопес
63′
14
Маркус Рэшфорд
7
Ферран Торрес
62′
9
Роберт Левандовски
24
Эрик Гарсия
66′
22
Марк Берналь
Статистика
Вильярреал
Барселона
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
14
19
Удары в створ
5
5
Угловые
5
9
Фолы
10
8
Офсайды
6
1
