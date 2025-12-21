Голы Рафиньи и Ямаля принесли «Барселоне» победу над «Вильярреалом»

На 12-й минуте игры счет с пенальти открыл Рафинья. На 63-й минуте Ламин Ямаль с передачи Френки Де Йонга увеличил преимущество сине-гранатовых.
Хозяева с 39-й минуты играли в меньшинстве. У команды прямую красную карточку получил Ренато Вейга, который в подкате сзади сбил Ямаля. После этого инцидента футболисту «Барселоны» потребовалась медицинская помощь.
Каталонцы продлили победную серию до семи матчей во всех турнирах. «Барселона» продолжает возглавлять таблицу Ла лиги с 46 очками. Команда опережает идущий на втором месте «Реал» на 4 очка.
«Вильярреал» потерпел третье поражение подряд во всех турнирах. В чемпионате Испании команда сохраняет четвертую строчку с 35 очками.
