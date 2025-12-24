Ричмонд
«Арсенал» пробился в полуфинал Кубка английской лиги

«Арсенал» обыграл «Кристал Пэлас» в четвертьфинале Кубка английской лиги.

Источник: Reuters

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. «Арсенал» в серии пенальти переиграл «Кристал Пэлас» в лондонском дерби в рамках четвертьфинального матча Кубка английской лиги.

Основное время встречи, прошедшей на домашнем стадионе «Арсенала», завершилось со счетом 1:1. Автоголом отметился защитник «Кристал Пэлас» Максанс Лакруа (79-я минута). В ворота «Арсенала» мяч забил Марк Гэи. В серии пенальти точнее оказались хозяева — 8:7.

В полуфинале, который пройдет в двухматчевом формате, «Арсенал» сыграет с лондонским «Челси». Вторую полуфинальную пару составили «Ньюкасл» и «Манчестер Сити». Финал состоится 22 марта.