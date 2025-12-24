«Арсенал» пробился в полуфинал Кубка английской лиги

Основное время встречи, прошедшей на домашнем стадионе «Арсенала», завершилось со счетом 1:1. Автоголом отметился защитник «Кристал Пэлас» Максанс Лакруа (79-я минута). В ворота «Арсенала» мяч забил Марк Гэи. В серии пенальти точнее оказались хозяева — 8:7.