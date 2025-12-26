«Ситуацию нужно разрешить»: министр спорта Украины об игре Забарного с Сафоновым в «ПСЖ»

«Я не знаю, что происходит внутри клуба, но очевидно, что ситуацию нужно разрешить, так как это некомфортно для всех. Руководству “ПСЖ” необходимо понять позицию наших игроков. Однако это великий клуб с богатой историей, и я думаю, что его руководители знают, что делают», — заявил Бедный.
Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал. В текущем сезоне Сафонов сыграл четыре раза, один из которых — в Межконтинентальном кубке с «Фламенго», где вратарь отразил четыре пенальти и получил перелом руки.
Забарный пополнил состав «ПСЖ» в летнее трансферное окно. В СМИ сообщалось, что приход украинского футболиста в команду может послужить одним из факторов того, что «ПСЖ» решит продать или отдать в аренду российского вратаря Сафонова.