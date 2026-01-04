«Арсенал» отрывается от преследователей, Жоан Гарсия и Фермин выиграли дерби для «Барселоны», «Монако» проваливает сезон

«Монако» пропустил буквально на ровном месте и забил в ситуации, когда к этому ничто не располагало. Примерно так же развивались события и после перерыва. «Лион» в основном защищался, но снова забил. Причем ошибки допустили те, кто в первом тайме экстренно вышел на замену. Обрез Уаттара положил начало контратаке «ткачей», а Кен не выручил после дальнего удара Шульца. Чешский полузащитник, которому в силу кадровых проблем приходится играть в атаке, демонстрирует результативность, которой у новичков «Лиона» не было с 2017 года (11 голов и 5 передач в 23 турах). И если Шульц сделал дубль, то Кулибали шансов на это лишился, получив красную карточку за то, что в прыжке прямой ногой попал в район шеи Тальяфико.