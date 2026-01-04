«Арсенал» отрывается от преследователей, Жоан Гарсия и Фермин выиграли дерби для «Барселоны», «Монако» проваливает сезон

Англия: «Астон Вилла» держит удар
Первый матч субботы был интересен в плане психологической устойчивости «Астон Виллы», которая накануне Нового года не просто оборвала свою впечатляющую победную серию, но и пережила унижение в гостях у «Арсенала» (1:4). И 45 минут казалось, что бирмингемцы не отошли от избиения на «Эмирейтс». Да, они выдали рекордные за тайм 247 передач на чужой половине поля, но конкретики в завершении не хватало. Однако в добавленное арбитром время в оборонительной системе Шона Дайча случился сбой. «Ноттингем» неудачно вынес мяч в район центрального круга, Роджерс пасом нашел у линии штрафной Уоткинса, и тот с разворота выстрелил под перекладину.
Второй же тайм начался с гола Макгинна. На какое-то время «лесников» оживил убежавший от защитников Гиббс-Уайт, однако надежды гостей на спасение прожили 12 минут. До того момента, как чудовищную ошибку допустил Джон Виктор. Непонятно, куда и зачем побежал голкипер в ситуации, которую контролировали защитники. В итоге же Макгинн принял пас Тилеманса и, проскочив мимо бразильца, поразил оставленные им ворота. Это уже 12-й гол команды Унаи Эмери, забитый из-за пределов штрафной, что стало повторением лучшего результата «Виллы» в АПЛ тринадцатилетней давности. Плюс команда установила новое достижение, выиграв на своем поле 11 официальных матчей подряд.
Новогодним подарком для команды Микеля Артеты стала нулевая ничья «Ман Сити» в Сандерленде. Правда, и сами лондонцы начали игру в Борнмуте кошмарно. Точнее, это касается персонально Габриэла Магальянса, который отдал столь неудачную передачу к своей штрафной, что стал соавтором гола другого бразильца — Эванилсона. Впрочем, довольно быстро лидер обороны «Арсенала» реабилитировался, сравняв счет ударом с подбора. В этот момент Габриэл стал вторым после Косьельни защитником красно-белых, который достиг отметки в 20 забитых мячей (22 у француза). А уже во втором тайме лидер додавил «вишен». Дьекереш навязал защитникам борьбу, Эдегор покатил мяч к линии штрафной, и Райс уложил его в угол. Победным же оказался второй результативный удар Деклана, так как в концовке у хозяев отличился вышедший на замену Крупи. «Арсенал» лидирует с отрывом в 6 очков и ждет, как «Ман Сити» сыграет с «Челси».
Испания: фактор Микаутадзе
Предыдущая победа «Вильярреала» датировалась 6 декабря, после чего «подводники» потеряли шансы на выход в плей-офф ЛЧ, вылетели из Кубка Испании и проиграли дома «Барселоне». Однако короткие рождественские каникулы помогли команде Марселино Тораля перезагрузиться и пока временно — до воскресного матча «Атлетико» — вернуться на третье место. В гостях у скромного, но смелого «Эльче» помог мощный дебют с двумя голами к 13-й минуте. Героем этого отрезка стал Микаутадзе, который сначала в быстрой атаке ассистировал Молейро, а потом забил сам, открывшись в штрафной под передачу Пепе. В прошлый раз форвард сборной Грузии забивал в предыдущей победной игре с «Хетафе» (2:0). Теперь даже можно утверждать, что голы Жоржа — гарантия успеха. А если серьезно, вопросы об исходе встречи окончательно отпали уже в концовке — после успеха защитника Педрасы.
Как признался Ханси Флик, обстановка перед дерби всегда накаляется, и это нормально. Однако тренер заверил, что пришедший в «Барсу» из «Эспаньола» новый первый номер сине-гранатовых Жоан Гарсия совершенно спокоен. Между тем фанаты «попугаев» готовили бывшему любимцу «теплый» прием. Многочисленные баннеры с оскорблениями, доллары с портретом вратаря и надписью «Гарсия Иуда», символы предательства крысы — таким был джентльменский набор болельщиков на подходе к стадиону.
Но Флик не просто так говорил о спокойствии своего вратаря. В первом тайме Гарсия исполнил несколько очень крутых спасений. «Барса» тоже периодически совсем близко подбиралась к голу, но при самых скромных в сезоне показателях за 45 минут (всего 3 удара) не могла довести дело до ума. Как Френки де Йонг, который в начале второго тайма пытался после паса Ямаля забить пяткой. Это принесло угловой, и уже Дмитрович показал крутую реакцию, остановив атаку Кунде. Но этот момент и близко не стоял с чистым выходом Роберто Фернандеса один на один, который вратарь гостей остановил, рукой выбив мяч из-под ног нападающего.
Впрочем, и Дмитрович был крут. Как он не дал забить Эрику Гарсии, когда до ворот был метр! И все-таки сербу пришлось капитулировать перед джокерами «Барсы». Фермин Лопес круто развернул защитника, а Дани Ольмо в касание так запустил мяч в девятку, что вратарь даже не шелохнулся. Контрольный выстрел — и снова после паса Фермина — на счету Левандовски. Бутылки, летевшие с трибун в сторону игроков гостей, только добавили эмоций. «Барса» не дает шансов «Реалу» и не уступает «Эспаньолу» на его поле с января 2007 года (+10=7).
Италия: поражение Гасперини — подарок для Спаллетти
Набравший мощный ход «Ювентус» неприятно удивил своих болельщиков, проиграв первый тайм. Он закончился ошибкой туринской обороны, после чего вернувшийся с Кубка Африки экс-футболист тульского «Арсенала» Банда легко прошел Бремера и отправил мяч в верхний угол. Оргвыводы Лучано Спаллетти вылились в замену Франсишку Консейсау на Жегрову. Джокер активно включился в игру и принял участие в атаке, которая завершилась пасом Кенана Йылдыза на сравнявшего счет Маккенни.
Активность же Дэвида привела к тому, что мяч попал в руку игроку «Лечче». Только канадец снова заставил говорить о том, что в Серии А он совсем не напоминает бомбардира, который штамповал голы во французском чемпионате. Дэвид решил исполнить удар с точки паненкой, но недостаточно высоко поднял мяч, и Фальконе остановил его ногой. С момента дебюта в итальянском чемпионате в 2022 году кипер «Лечче» парировал пять 11-метровых. Столько же спасений за этот период у Мерета из «Наполи», а больше только у Милинковича-Савича (6).
Вместо перелома «Старая синьора» получила нервную концовку, пиком которой стали попадание Йылдыза в штангу и промах с добивания мимо пустого угла. Бьянконери споткнулись после четырех побед. А в спину дышит «Комо», который после победы над «Удинезе» (1:0) находится на трехочковой дистанции.
Джан Пьеро Гасперини в первом январском туре приехал в гости к команде, с которой он за последние годы стал единым целым. При этом более болезненным разрыв оказался для «Аталанты». Бергамаски ошиблись с Иваном Юричем, которого многие считали не просто учеником — прямым последователем Гаспа. Ситуация стала выправляться только после отставки хорвата и назначения Рафаэле Палладино. А вот «Рома» превратилась в полноценного участника гонки за скудетто.
Однако визит в Бергамо не добавил Гасперини положительных эмоций. Довольно быстро бывшего наставника огорчил Скальвини, воспользовавшийся ошибкой Свилара на выходе. От больших неприятностей римлян спасли промах упустившего верный шанс Залевски, а также ВАР, обнаруживший офсайд в атаке, которая завершилась отмененным голом Скамакки. В итоге и одного взятия ворот хватило, чтобы «Аталанта» обыграла «Рому» четвертый раз подряд и столько же раз сделала это в Бергамо. Дело Гасперини живет, даже если он теперь соперник. Шанс оторваться от «Юве» упущен — туринцы завершили субботу в топ-4 благодаря лучшим дополнительным показателям.
Франция: стоило ли менять Хюттера?
Александр Головин вышел в стартовом составе монегасков и отметился опасным ударом на первых минутах. Такой дебют внушал хозяевам оптимизм, однако на смену ему пришло неприятное событие — травма основного голкипера Храдецки, который отыграл менее десяти минут. Потом повреждение получил защитник «Монако» Мависса. Визуально на игре красно-белых это никак не сказывалось, они владели инициативой, но пропустили после углового, когда в районе дальней штанги Балогун упустил Шульца. Однако до перерыва американец реабилитировался. Пусть его прорыв к воротам и остановили, отскок оказался в пользу сравнявшего счет Кулибали.
«Монако» пропустил буквально на ровном месте и забил в ситуации, когда к этому ничто не располагало. Примерно так же развивались события и после перерыва. «Лион» в основном защищался, но снова забил. Причем ошибки допустили те, кто в первом тайме экстренно вышел на замену. Обрез Уаттара положил начало контратаке «ткачей», а Кен не выручил после дальнего удара Шульца. Чешский полузащитник, которому в силу кадровых проблем приходится играть в атаке, демонстрирует результативность, которой у новичков «Лиона» не было с 2017 года (11 голов и 5 передач в 23 турах). И если Шульц сделал дубль, то Кулибали шансов на это лишился, получив красную карточку за то, что в прыжке прямой ногой попал в район шеи Тальяфико.
Чудо, что аргентинец смог продолжить игру. Но совсем не удивляет то, чем все закончилось. Уже после замены Головина защитник гостей Абнер приговорил «Монако» к шестому поражению в последних семи турах. На данный момент увольнение Ади Хюттера (у него был самый высокий в истории клуба процент набранных очков) и его замена на работавшего в бельгийском «Юнионе» Себастьена Поконьоли — катастрофа княжеского клуба. Сейчас красно-белые неконкурентоспособны в матчах с командами из еврокубковой шестерки. Победа над «ПСЖ» — это просто три очка, которые ничего не значат на фоне пяти поражений от остальных команд из топ-6.
Статистика дня
1-ю с апреля 2025 года победу одержал в АПЛ «Вулверхэмптон». До разгрома «Вест Хэма» (3:0) «волки» не выигрывали на протяжении 19 матчей (=3−16).
1-й раз в истории «Бенфика» завершила первый круг чемпионата Португалии без поражений, занимая при этом только третье место.
3 хет-трика сделал в текущем сезоне нападающий «Бенфики» Павлидис.
16-й раз в истории АПЛ команда выиграла не менее 15 раз в 20 турах. С такими показателями не становились чемпионами только четыре команды: «МЮ» (2003/04), «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» (2018/19), а также «Арсенал» (2022/23), который сейчас повторяет этот график.
105 результативных баллов заработал в АПЛ полузащитник «Арсенала» Сака, сравнявшийся по данному показателю с Сеском Фабрегасом. Они делят шестое место в клубном рейтинге красно-белых, который возглавляет Тьерри Анри (249), а ближайший ориентир для Сака — Тео Уолкотт (108).
Автор: Андрей Кузичев