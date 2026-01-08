Ричмонд
В раздевалке «Реала» кипят страсти: у Мбаппе больше врагов, чем союзников

Жизнь в раздевалке «Реала» стала сложнее, чем ожидалось после подписания контракта с Килианом Мбаппе. Приход француза должен был усилить команду и стать последним штрихом победного проекта, но внутри коллектива появились напряжённые моменты, передают Vesti.kz.

Источник: AP 2024

Лидеры раздевалки недовольны

По информации El Nacional, игроки, такие как Винисиус, Родриго, Феде Вальверде и Эдер Милитао, считают, что приход Мбаппе нарушил баланс, который позволял им демонстрировать сильную командную игру. Винисиус потерял статус основного атакующего лидера, Родриго чувствует, что его роль размыта, а Вальверде и Милитао вынуждены подстраиваться под новые тактические схемы, чтобы команда оставалась сбалансированной.

Коллективная игра страдает

Общее впечатление внутри команды: Мбаппе выделяется, но коллективная игра «Реала» перестала работать как раньше. Это вызывает внутренние разговоры и недовольство среди игроков, которые считают, что внимание слишком сосредоточено на одной звезде.

Особый статус француза вызывает трения

Мбаппе пришёл с особым медийным и контрактным статусом, что не остаётся незамеченным. Некоторые футболисты считают, что с ним обращаются слишком бережно и не требуют того же, что с остальных. Это усиливает ощущение, что командный дух и коллективные жертвы пострадали.
В результате у Мбаппе в раздевалке больше врагов, чем союзников. Открытой конфронтации нет, но тихая трещина внутри клуба вызывает беспокойство. Управление ситуацией станет ключевым, чтобы этот громкий трансфер не превратился в источник нестабильности для «Реала». «Реал» может получить усиление на финал Суперкубка Испании за 200 миллионов.