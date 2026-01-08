В раздевалке «Реала» кипят страсти: у Мбаппе больше врагов, чем союзников

Мбаппе пришёл с особым медийным и контрактным статусом, что не остаётся незамеченным. Некоторые футболисты считают, что с ним обращаются слишком бережно и не требуют того же, что с остальных. Это усиливает ощущение, что командный дух и коллективные жертвы пострадали.

В результате у Мбаппе в раздевалке больше врагов, чем союзников. Открытой конфронтации нет, но тихая трещина внутри клуба вызывает беспокойство. Управление ситуацией станет ключевым, чтобы этот громкий трансфер не превратился в источник нестабильности для «Реала». «Реал» может получить усиление на финал Суперкубка Испании за 200 миллионов.