Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Лечче
:
Парма
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.01
П2
2.95
Футбол. Испания
16:00
Райо Вальекано
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.40
П2
5.20
Футбол. Италия
17:00
Фиорентина
:
Милан
Все коэффициенты
П1
3.86
X
3.54
П2
2.13
Футбол. Германия
17:30
Боруссия М
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.81
П2
4.07
Футбол. Испания
18:15
Леванте
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
3.19
X
3.36
П2
2.37
Футбол. Германия
19:30
Бавария
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
1.14
X
12.00
П2
22.00
Футбол. Италия
20:00
Верона
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.07
П2
2.40
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.65
П2
5.40

Глава «Барселоны» заявил об ухудшении отношений с «Реалом»

Лапорта перед «Эль-Класико» заявил об ухудшении отношений «Барселоны» с «Реалом».

Источник: Adria Puig/Anadolu via Getty Images

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта в преддверии финала Суперкубка Испании по футболу заявил, что отношения каталонской команды с мадридским «Реалом» полностью разорваны.

Во вторник «Барселона» сыграет с «Реалом» в финальном матче Суперкубка Испании, который пройдет в саудовской Джидде. Встреча начнется в 22:00 мск. Лапорта в субботу посетил посвященное финалу мероприятие Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

«Есть несколько проблем, которые отдалили нас друг от друга. Если раньше мы были непримиримыми соперниками, то сейчас сложилась ситуация, которая привела к ухудшению отношений, к их полному разрыву. Это не значит, что между командами нет уважения. У нас всегда оно было, независимо от состояния отношений. Мы будем продолжать действовать соответствующим образом. В футболе все можно решить, но это зависит от вовлеченных сторон», — цитирует слова Лапорты Mundo Deportivo.

«Барселона» с 15 титулами является рекордсменом турнира и действующим обладателем трофея, «сливочные» становились победителями 13 раз.