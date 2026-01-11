Глава «Барселоны» заявил об ухудшении отношений с «Реалом»

«Есть несколько проблем, которые отдалили нас друг от друга. Если раньше мы были непримиримыми соперниками, то сейчас сложилась ситуация, которая привела к ухудшению отношений, к их полному разрыву. Это не значит, что между командами нет уважения. У нас всегда оно было, независимо от состояния отношений. Мы будем продолжать действовать соответствующим образом. В футболе все можно решить, но это зависит от вовлеченных сторон», — цитирует слова Лапорты Mundo Deportivo.