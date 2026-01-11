Мбаппе не вошел в стартовый состав на финал Суперкубка Испании с «Барселоной»

Мбаппе 27 лет, он выступает за «Реал» с лета 2024 года. За 2025 год француз забил 59 голов в официальных матчах и повторил клубный бомбардирский рекорд по этому показателю, который до этого единолично принадлежал португальскому нападающему Криштиану Роналду. По итогам сезона-2024/25 Мбаппе стал обладателем «Золотой бутсы», которая вручается лучшему бомбардиру чемпионатов стран, входящих в состав Союза европейских футбольных ассоциаций. В прошлом розыгрыше чемпионата Испании на счету футболиста 31 гол.