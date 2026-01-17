«Монако» с Головиным проиграл «Лорьяну» в матче Лиги 1

Встреча в Монако завершилась победой гостей со счетом 3:1. В составе «Лорьяна» голы забили Бамба Денг (68-я минута), Жан-Виктор Макенго (85) и Дерман Карим (87). У «Монако» отличился Ансу Фати (76).
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле весь матч.
«Монако» (23 очка) продлил серию поражений до четырех матчей и занимает девятое место в таблице Лиги 1, где «Лорьян» (22) идет 12-м.
В следующем туре «Монако» сыграет с «Гавром» в гостях 24 января. «Лорьян» в этот же день встретится с «Ренном» на поле соперника.
Футбол, Франция, 18-й тур
16.01.2026, 21:00 (МСК UTC+3)
Луи II
Главные тренеры
Себастьян Поконьоли
Оливье Панталони
Голы
Монако
Ансу Фати
76′
Лорьян
Бамба Дьенг
(Бамо Мейте)
68′
Жан-Виктор Макенго
(Дермане Карим)
85′
Дермане Карим
(Ноа Кадиу)
87′
Составы команд
Монако
16
Филипп Кен
12
Кайю Энрике
6
Денис Закария
70′
10
Александр Головин
11
Магнес Аклиуш
3
Эрик Дайер
25
Ваут Фас
20
Кассум Уттара
70′
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
4
Йордан Тезе
70′
31
Ансу Фати
14
Мика Биерет
62′
19
Джордж Иленихенья
9
Фоларин Балогун
90′
29
Парис Бруннер
Лорьян
38
Ивон Мвого
5
Бамо Мейте
3
Монтассар Тальби
43
Арсен Куасси
17
Жан-Виктор Макенго
6
Лоран Абержель
2
Игор Силва
90′
32
Натаниэль Аджей
11
Тео Ле Бри
90′
33
Мартин Блей
12
Бамба Дьенг
75′
29
Дермане Карим
10
Пабло Пажи
75′
9
Мохамед Бамба
8
Ноа Кадиу
90′
93
Йоэль Мугиша Мвука
Статистика
Монако
Лорьян
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
14
14
Удары в створ
7
4
Угловые
4
3
Фолы
16
9
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Вилли Делажо
(Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти