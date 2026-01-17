«ПСЖ» благодаря дублю Дембеле обыграл «Лилль»

Встреча в Париже завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Дубль оформил Усман Дембеле (13-я и 64-я минуты), еще один мяч забил Брадли Барколя (90+3).
Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов пропустил матч из-за перелома левой руки, который он получил во время финала Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго» (1:1, 2:1 — по пенальти). В той встрече Сафонов отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара, два из которых — уже с травмой.
«ПСЖ» (42 очка) продлил победную серию до четырех игр и возглавляет таблицу Лиги 1, где «Лилль» (32) идет четвертым.
В следующем туре «ПСЖ» сыграет в гостях с «Осером» 23 января. «Лилль» 25 января примет «Страсбур».
Луис Энрике
Брюно Женезьо
Усман Дембеле
(Витор Феррейра Витинья)
13′
Усман Дембеле
(Дезире Дуэ)
64′
Брэдли Барколя
90+3′
30
Люка Шевалье
33
Уоррен Заир-Эмери
25
Нуну Мендеш
17
Витор Феррейра Витинья
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
8
Фабиан Руис
10
Усман Дембеле
76′
9
Гонсалу Рамуш
14
Дезире Дуэ
84′
21
Люка Эрнандез
7
Хвича Кварацхелия
63′
29
Брэдли Барколя
24
Сенни Маюлу
46′
6
Илья Забарный
1
Берке Озер
15
Ромен Перро
6
Набиль Бенталеб
3
Натан Нгой
2
Аисса Манди
32
Айюб Буадди
22
Тиагу Сантуш
87′
12
Тома Менье
9
Оливье Жиру
77′
11
Осаме Сахрауи
8
Этан Мбаппе
77′
14
Мариус Брохольм
10
Хакон Харальдссон
62′
89′
27
Фелиш Коррея
17
Нгал`айель Мукау
77′
35
Сориба Диаун
Главный судья
Жером Бризар
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти