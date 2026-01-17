Ричмонд
Футбол. Франция
1-й тайм
Ланс
0
:
Осер
0
Все коэффициенты
П1
1.62
X
3.84
П2
5.89
Футбол. Испания
перерыв
Мальорка
2
:
Атлетик
2
Все коэффициенты
П1
4.30
X
2.40
П2
2.41
Футбол. Англия
2-й тайм
Челси
1
:
Брентфорд
0
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.30
П2
10.75
Футбол. Англия
2-й тайм
Лидс
0
:
Фулхэм
0
Все коэффициенты
П1
3.15
X
2.25
П2
3.69
Футбол. Англия
2-й тайм
Ливерпуль
1
:
Бернли
0
Все коэффициенты
П1
1.11
X
10.00
П2
43.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Сандерленд
1
:
Кристал Пэлас
1
Все коэффициенты
П1
3.15
X
2.15
П2
3.65
Футбол. Англия
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Вест Хэм
1
Все коэффициенты
П1
5.32
X
3.40
П2
1.75
Футбол. Германия
2-й тайм
Боруссия Д
2
:
Санкт-Паули
2
Все коэффициенты
П1
3.25
X
1.65
П2
11.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Кельн
2
:
Майнц
1
Все коэффициенты
П1
1.09
X
7.50
П2
78.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Гамбург
0
:
Боруссия М
0
Все коэффициенты
П1
5.90
X
1.43
П2
8.50
Футбол. Германия
2-й тайм
Хоффенхайм
1
:
Байер
0
Все коэффициенты
П1
1.18
X
5.10
П2
42.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Вольфсбург
1
:
Хайденхайм
1
Все коэффициенты
П1
4.40
X
1.54
П2
9.50
Футбол. Италия
20:00
Наполи
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.48
П2
7.43
Футбол. Англия
20:30
Ноттингем Форест
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
6.06
X
4.18
П2
1.59
Футбол. Германия
20:30
РБ Лейпциг
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
4.73
X
4.88
П2
1.62
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.56
П2
5.23
Футбол. Франция
21:00
Тулуза
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.60
П2
3.78
Футбол. Италия
22:45
Кальяри
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
6.77
X
4.32
П2
1.54
Футбол. Испания
23:00
Бетис
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.53
П2
2.62
Футбол. Франция
23:05
Анже
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
5.73
X
4.28
П2
1.60
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Манчестер Сити
0
П1
X
П2

«Реал» впервые победил после увольнения Хаби Алонсо

Килиан Мбаппе забил 50-й гол в Ла Лиге.

Источник: Getty Images

Футболисты мадридского «Реала» обыграли «Леванте» со счетом 2:0 в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании.

Голы забили Килиан Мбаппе (58-я минута, с пенальти) и Рауль Асенсио (65).

Хаби Алонсо 12 января был уволен с поста главного тренера «Реала». Команду возглавил Альваро Арбелоа. В первым матче с новым тренером 14 января мадридский клуб сенсационно проиграл «Альбасете» из Сегунды в ⅛ финала Кубка Испании.

Мбаппе забил 50-й гол в Ла Лиге — в 53-м матче. В XXI веке только Криштиану Роналду быстрее достигал этой отметки в чемпионате Испании (51 матч), сообщает Opta.

«Реал» набрал 48 очков и занимает второе место в чемпионате Испании. Лидирует «Барселона» (49). «Леванте» расположился на 19-й строчке (14).

В следующем туре «Реал» 24 января в гостях сыграет с «Вильярреалом».

Реал
2:0
Первый тайм: 0:0
Леванте
Футбол, Испания, 20-й тур
17.01.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Сантьяго Бернабеу
Главные тренеры
Альваро Арбелоа
Альваро дель Мораль
Голы
Реал
Килиан Мбаппе
58′
Рауль Асенсио
(Арда Гюлер)
65′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
8
Федерико Вальверде
18
Альваро Каррерас
5
Джуд Беллингем
14
Орельен Тшуамени
31′
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
6
Эдуардо Камавинга
46′
15
Арда Гюлер
16
Гонсало Гарсия
43′
46′
30
Франко Мастантуоно
17
Рауль Асенсио
90′
4
Давид Алаба
24
Дин Хейсен
61′
19
Дани Себальос
Леванте
13
Мэтью Райан
22
Джереми Толян
23
Мануэль Санчес
4
Адриан де ла Фуэнте
3
Алан Маттурро
10
Андрес Пабло Мартинес
26
Карим Тунде
83′
8
Хон Оласагасти
9
Иван Ромеро
83′
19
Карлос Эспи
24
Карлос Альварес
83′
27
Пако Кортес
21
Карл Этта Эйонг
66′
14
Уго Рагубе
12
Унаи Венседор
17′
66′
18
Икер Лосада
Статистика
Реал
Леванте
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
26
10
Удары в створ
11
0
Угловые
8
0
Фолы
12
14
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Мигель Сесма Эспиноса
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти