«Реал» впервые победил после увольнения Хаби Алонсо

Футболисты мадридского «Реала» обыграли «Леванте» со счетом 2:0 в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании.
Голы забили Килиан Мбаппе (58-я минута, с пенальти) и Рауль Асенсио (65).
Хаби Алонсо 12 января был уволен с поста главного тренера «Реала». Команду возглавил Альваро Арбелоа. В первым матче с новым тренером 14 января мадридский клуб сенсационно проиграл «Альбасете» из Сегунды в ⅛ финала Кубка Испании.
Мбаппе забил 50-й гол в Ла Лиге — в 53-м матче. В XXI веке только Криштиану Роналду быстрее достигал этой отметки в чемпионате Испании (51 матч), сообщает Opta.
«Реал» набрал 48 очков и занимает второе место в чемпионате Испании. Лидирует «Барселона» (49). «Леванте» расположился на 19-й строчке (14).
В следующем туре «Реал» 24 января в гостях сыграет с «Вильярреалом».
Альваро Арбелоа
Альваро дель Мораль
Килиан Мбаппе
58′
Рауль Асенсио
(Арда Гюлер)
65′
1
Тибо Куртуа
8
Федерико Вальверде
18
Альваро Каррерас
5
Джуд Беллингем
14
Орельен Тшуамени
31′
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
6
Эдуардо Камавинга
46′
15
Арда Гюлер
16
Гонсало Гарсия
43′
46′
30
Франко Мастантуоно
17
Рауль Асенсио
90′
4
Давид Алаба
24
Дин Хейсен
61′
19
Дани Себальос
13
Мэтью Райан
22
Джереми Толян
23
Мануэль Санчес
4
Адриан де ла Фуэнте
3
Алан Маттурро
10
Андрес Пабло Мартинес
26
Карим Тунде
83′
8
Хон Оласагасти
9
Иван Ромеро
83′
19
Карлос Эспи
24
Карлос Альварес
83′
27
Пако Кортес
21
Карл Этта Эйонг
66′
14
Уго Рагубе
12
Унаи Венседор
17′
66′
18
Икер Лосада
Главный судья
Мигель Сесма Эспиноса
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти