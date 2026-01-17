«Реал» впервые победил после увольнения Хаби Алонсо

Хаби Алонсо 12 января был уволен с поста главного тренера «Реала». Команду возглавил Альваро Арбелоа. В первым матче с новым тренером 14 января мадридский клуб сенсационно проиграл «Альбасете» из Сегунды в ⅛ финала Кубка Испании.