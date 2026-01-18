СМИ: Гвардиола может покинуть «Манчестер Сити» после текущего сезона

Гвардиоле 18 января исполнилось 55 лет, он возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Вместе с ним клуб стал шестикратным чемпионом Англии, четыре раза победил в Кубке английской лиги, трижды — в Суперкубке Англии, дважды — в кубке страны, по разу — в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. До этого Гвардиола тренировал испанскую «Барселону» и германскую «Баварию», с которой трижды выиграл национальный чемпионат, дважды — кубок страны, по разу — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. «Барселону» он привел к трем победам в чемпионате и Суперкубке Испании, дважды — к триумфу в Кубке Испании, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.