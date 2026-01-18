СМИ: Гвардиола может покинуть «Манчестер Сити» после текущего сезона

ЛОНДОН, 18 января. /ТАСС/. Один из самых титулованных тренеров в истории футбола испанец Хосеп Гвардиола может покинуть пост главного тренера английского футбольного клуба «Манчестер Сити» по окончании текущего сезона. Об этом заявил журналист Джеймс Джон на своей странице в соцсети X.
По информации источника, руководство «Манчестер Сити» ведет переговоры с Гвардиолой о его будущем в клубе, ожидается, что решение будет принято исходя из результатов команды по итогам сезона. Также журналист сообщил, что руководство «Манчестер Сити» связалось с окружением итальянского тренера Энцо Марески, который 1 января был уволен из лондонского «Челси».
Гвардиоле 18 января исполнилось 55 лет, он возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Вместе с ним клуб стал шестикратным чемпионом Англии, четыре раза победил в Кубке английской лиги, трижды — в Суперкубке Англии, дважды — в кубке страны, по разу — в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. До этого Гвардиола тренировал испанскую «Барселону» и германскую «Баварию», с которой трижды выиграл национальный чемпионат, дважды — кубок страны, по разу — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. «Барселону» он привел к трем победам в чемпионате и Суперкубке Испании, дважды — к триумфу в Кубке Испании, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.
В текущем сезоне чемпионата Англии «Манчестер Сити» после 22 туров идет на 43-м месте и на 7 очков отстает от лидирующего «Арсенала». 17 января «Манчестер Сити» в гостях со счетом 0:2 проиграл принципиальный матч против «Манчестер Юнайтед».
Майкл Кэррик
Хосеп Гвардиола
Брайан Мбемо
(Бруну Фернандеш)
65′
Патрик Доргу
(Матеус Кунья)
76′
31
Сенне Ламменс
2
Диогу Далот
11′
16
Амад Диалло
13
Патрик Доргу
5
Харри Магуайр
6
Лисандро Мартинес
37
Кобби Майну
23
Люк Шоу
17′
90′
26
Айден Хевен
8
Бруну Фернандеш
90′
7
Мэйсон Маунт
19
Брайан Мбемо
71′
10
Матеус Кунья
18
Каземиру
81′
25
Мануэль Угарте
25
Джанлуиджи Доннарумма
82
Рико Льюис
75′
6
Натан Аке
42
Антуан Семеньо
16
Родри
45+2′
45
Абдукодир Хусанов
11
Жереми Доку
80′
21
Райан Аит Нури
9
Эрлинг Холанн
80′
4
Тиджани Рейндерс
68
Макс Аллейн
46′
33
Нико О`Райли
48′
20
Бернарду Силва
80′
63
Дивайн Мукаса
47
Фил Фоден
46′
10
Райан Шерки
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти