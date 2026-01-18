Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Парма
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
2.92
X
2.87
П2
2.91
Футбол. Испания
16:00
Хетафе
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.72
X
2.74
П2
3.31
Футбол. Италия
17:00
Болонья
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.35
П2
3.00
Футбол. Англия
17:00
Вулверхэмптон
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
4.62
X
4.06
П2
1.75
Футбол. Франция
17:00
Страсбур
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Германия
17:30
Штутгарт
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.24
П2
5.53
Футбол. Испания
18:15
Атлетико
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.08
П2
9.00
Футбол. Франция
19:15
Нант
:
Париж
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.27
П2
2.70
Футбол. Франция
19:15
Ренн
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.21
П2
5.29
Футбол. Англия
19:30
Астон Вилла
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.08
П2
5.62
Футбол. Германия
19:30
Аугсбург
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.31
П2
2.74
Футбол. Италия
20:00
Торино
:
Рома
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.40
П2
2.05
Футбол. Испания
20:30
Сельта
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.41
П2
4.40
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.29
X
5.73
П2
12.00
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.14
П2
5.40
Футбол. Испания
23:00
Реал Сосьедад
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.72
П2
1.64
Футбол. Франция
завершен
Анже
2
:
Марсель
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2

СМИ: Гвардиола может покинуть «Манчестер Сити» после текущего сезона

Руководство клуба ведет переговоры с тренером о его будущем.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 18 января. /ТАСС/. Один из самых титулованных тренеров в истории футбола испанец Хосеп Гвардиола может покинуть пост главного тренера английского футбольного клуба «Манчестер Сити» по окончании текущего сезона. Об этом заявил журналист Джеймс Джон на своей странице в соцсети X.

По информации источника, руководство «Манчестер Сити» ведет переговоры с Гвардиолой о его будущем в клубе, ожидается, что решение будет принято исходя из результатов команды по итогам сезона. Также журналист сообщил, что руководство «Манчестер Сити» связалось с окружением итальянского тренера Энцо Марески, который 1 января был уволен из лондонского «Челси».

Гвардиоле 18 января исполнилось 55 лет, он возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Вместе с ним клуб стал шестикратным чемпионом Англии, четыре раза победил в Кубке английской лиги, трижды — в Суперкубке Англии, дважды — в кубке страны, по разу — в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. До этого Гвардиола тренировал испанскую «Барселону» и германскую «Баварию», с которой трижды выиграл национальный чемпионат, дважды — кубок страны, по разу — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. «Барселону» он привел к трем победам в чемпионате и Суперкубке Испании, дважды — к триумфу в Кубке Испании, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

В текущем сезоне чемпионата Англии «Манчестер Сити» после 22 туров идет на 43-м месте и на 7 очков отстает от лидирующего «Арсенала». 17 января «Манчестер Сити» в гостях со счетом 0:2 проиграл принципиальный матч против «Манчестер Юнайтед».

Манчестер Юнайтед
2:0
Первый тайм: 0:0
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 22
17.01.2026, 15:30 (МСК UTC+3)
Олд Траффорд, 74004 зрителя
Главные тренеры
Майкл Кэррик
Хосеп Гвардиола
Голы
Манчестер Юнайтед
Брайан Мбемо
(Бруну Фернандеш)
65′
Патрик Доргу
(Матеус Кунья)
76′
Составы команд
Манчестер Юнайтед
31
Сенне Ламменс
2
Диогу Далот
11′
16
Амад Диалло
13
Патрик Доргу
5
Харри Магуайр
6
Лисандро Мартинес
37
Кобби Майну
23
Люк Шоу
17′
90′
26
Айден Хевен
8
Бруну Фернандеш
90′
7
Мэйсон Маунт
19
Брайан Мбемо
71′
10
Матеус Кунья
18
Каземиру
81′
25
Мануэль Угарте
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
82
Рико Льюис
75′
6
Натан Аке
42
Антуан Семеньо
16
Родри
45+2′
45
Абдукодир Хусанов
11
Жереми Доку
80′
21
Райан Аит Нури
9
Эрлинг Холанн
80′
4
Тиджани Рейндерс
68
Макс Аллейн
46′
33
Нико О`Райли
48′
20
Бернарду Силва
80′
63
Дивайн Мукаса
47
Фил Фоден
46′
10
Райан Шерки
Статистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
12
7
Удары в створ
7
1
Угловые
1
6
Фолы
13
8
Офсайды
6
1
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти