«Барселона» уступила на выезде «Реалу Сосьедад» и прервала победную серию из девяти игр в Ла Лиге

Футболисты «Реала Сосьедад» дома обыграли «Барселону» в матче 20-го тура испанской Ла Лиги.

Источник: AP 2024

Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

В составе «Реала Сосьедад» забитыми мячами отметились Микель Оярсабль (32-я минута) и Гонсалу Гедеш (71-я). У «Барселоны» гол забил Маркус Рэшфорд (70-я). Отметим, что на 7-й минуте встречи после просмотра VAR отменили гол полузащитника каталонцев Фермина Лопеса.

«Барселона» после этой встречи прервала победную серию из девяти матчей в Ла Лиге.

На данный момент «Барселона» сохраняет первую строчку с 49 очками, опережая на одно очко мадридский «Реал», идущий на втором месте (48). «Реал Сосьедад» занимает восьмую позицию, имея в своем активе 24 очка.

Реал Сосьедад
2:1
Первый тайм: 1:0
Барселона
Футбол, Испания, 20-й тур
18.01.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Аноэта
Главные тренеры
Пеллегрино Матараццо
Ханс-Дитер Флик
Голы
Реал Сосьедад
Микель Ойярсабаль
(Гонсалу Гедеш)
32′
Гонсалу Гедеш
(Карлос Солер)
71′
Барселона
Маркус Рэшфорд
(Ламин Ямаль)
70′
Составы команд
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
11
Гонсалу Гедеш
31
Хон Мартин
5
Игор Субельдия
78′
18
Карлос Солер
88′
10
Микель Ойярсабаль
2
Хон Арамбуру
51′
82′
16
Дуйе Чалета-Цар
17
Серхио Гомес
69′
3
Айен Муньос
14
Такэфуса Кубо
69′
7
Андер Барренечеа
8
Беньят Туррьентес
37′
58′
20
Альваро Одриосола
23
Брайс Мендес
58′
4
Хон Горротчатеги
Барселона
13
Хоан Гарсия
8
Педри
21
Френки де Йонг
10
Ламин Ямаль
16
Фермин Лопес
85′
24
Эрик Гарсия
76′
23
Жюль Кунде
85′
28
Руни Барджи
3
Алехандро Бальде
62′
2
Жоау Канселу
20
Дани Ольмо
63′
14
Маркус Рэшфорд
7
Ферран Торрес
62′
9
Роберт Левандовски
84′
5
Пау Кубарси
86′
18
Херард Мартин
Статистика
Реал Сосьедад
Барселона
Желтые карточки
3
3
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
8
25
Удары в створ
6
9
Угловые
6
8
Фолы
13
8
Офсайды
4
3
Судейская бригада
Главный судья
Хесус Хиль Мансано
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти