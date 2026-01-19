«Барселона» уступила на выезде «Реалу Сосьедад» и прервала победную серию из девяти игр в Ла Лиге

В составе «Реала Сосьедад» забитыми мячами отметились Микель Оярсабль (32-я минута) и Гонсалу Гедеш (71-я). У «Барселоны» гол забил Маркус Рэшфорд (70-я). Отметим, что на 7-й минуте встречи после просмотра VAR отменили гол полузащитника каталонцев Фермина Лопеса.