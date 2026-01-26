«Челси» обошел «Ливерпуль», «Ювентус» разбил «Наполи», шедевр Ямаля и хет-трик Эндрика

Сценарий игры в Менхенгладбахе — аргумент в пользу тех, кто верит в магию чисел. На 13-й минуте младшая «Боруссия» имела шикарную возможность открыть счет, однако Нюбель парировал пенальти в исполнении Табаковича. Хозяева словно оказались на острове невезения, но это было только начало их многочисленных неприятностей. Левелингу открыть счет помог удачный отскок в центре штрафной. Потом после корнера Скалли поразил собственные ворота. До крупного же счет вырос, когда менхенгладбахцы дрогнули под прессингом на фланге, а их голкипер не смог остановить мяч, который Ундав пустил в ближний угол. «Штутгарт» не сбавляет темп и остается в топ-4, где уступает третью строчку «Хоффенхайму» только по дополнительным показателям. Правда, отрыв от идущего пятым «Лейпцига» — всего одно очко. Как всегда в Бундеслиге сражение за путевки в ЛЧ гораздо интереснее, чем судьба титула.