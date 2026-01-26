«Челси» обошел «Ливерпуль», «Ювентус» разбил «Наполи», шедевр Ямаля и хет-трик Эндрика

Англия: Эмери покончил с комплексами «Виллы»
Лондонское дерби могло пойти совсем по другому сценарию, если бы «Кристал Пэлас» в дебюте использовал грубую ошибку Бадиашиля. Однако Санчес не позволил Матета открыть счет, и это, по сути, стало продолжением неудачной домашней серии «орлов». Команда оставшегося на своем посту после критики руководства Оливера Гласнера не побеждает на своем стадионе с 6 ноября, когда удалось в ЛК превзойти АЗ.
У «Челси» же отличный матч провел Эстевао. Бразилец убежал от защитника практически с центра поля и открыл счет, а потом ассистировал своему соотечественнику Жоау Педру. После трансфера Геи в «Манчестер Сити» от прежней надежности в обороне «Пэлас» не осталось и следа. А 19-летний француз Канво поплыл под давлением синих. К тому же ему не повезло, когда он пытался спасти команду после ошибки Хендерсона. Мяч попал защитнику в руку, и Энцо Фернандес с пенальти довел счет до крупного.
«Челси», который не проигрывает землякам на протяжении семнадцати матчей (+14=3), на время поднялся на четвертое место (позднее синих обошел «МЮ»), выбив из лигочемпионского квартета «Ливерпуль».
Куда напряженнее складывалась параллельная игра на «Сент-Джеймс Парк», по итогам которой «Астон Вилла» сравнялась по очкам с занимающим второе место «Манчестер Сити». «Ньюкасл» же упустил возможность догнать «Ливерпуль». Унаи Эмери наконец-то нашел рецепт, который помог бирмингемцам обыграть «сорок» на их поле впервые с 2005 года. Путь к победе открыл классный дальний удар Буэндии, а уже в концовке Динь выдал образцовую подачу на Уоткинса.
Испания: неудержимый Серлот
Первый гол «Атлетико» родился из вброса аута. До прямого удара дело после выигранной борьбы в воздухе не дошло, зато под вынос здорово подстроился выстреливший с лета Льоренте, а к отраженному вратарем мячу первым успел Серлот.
Норвежец, стабильно попадая в стартовый состав, выдал серию из трех результативных туров. Это его лучшая серия в Мадриде, но до повторения личного рекорда времен «Вильярреала» потребуется еще один матч.
Также стоит отметить Альмаду. Говорят, что нечасто игравший аргентинец может в январе отправиться в аренду в «Галатасарай», однако пока он на месте и забил красивейший гол. После подачи углового подхватил почти перелетевший штрафную мяч, красиво сместился в центр и выстрелил под перекладину. А до этого закрепившийся на третьем месте «Атлетико» спровоцировал автогол гостей. С точки зрения статистики «матрасники» — самая везучая команда Ла лиги, в матчах с которой соперники уже четыре раза поражали собственные ворота.
У «Барселоны» поначалу возникли большие проблемы со взломом насыщенной обороны замыкающего таблицу «Овьедо». В первом тайме практически не заметна была даже звездная атакующая тройка в лице Ямаля, Левандовски и Рафиньи. Бразилец отметился лишь тем, что нанес единственный удар каталонцев в створ в добавленное арбитром время. Сине-гранатовым требовалась страсть, и ее уже после перерыва показал Ямаль, чей отбор в чужой штрафной завершился выводом на голевой выстрел Дани Ольмо.
В этот момент из гостей словно выпустили воздух, а за одной грубой ошибкой в обороне последовала вторая. Рафинья, убежав один на один, красиво подсек мяч над вратарем. И уже на десерт настоящий шедевр исполнил Ямаль, который подстроился под подачу Ольмо и поразил цель «ножницами». После невнятного первого тайма каталонские звезды дали небольшой концерт и сохранили «Барсе» лидерство. А гостям, наверное, будет приятно вспоминать, как тепло «Камп Ноу» встретил легенду испанского футбола — отметившего в декабре 41-й день рождения Санти Касорлу.
Италия: горячая ничья в Риме и реванш Спаллетти
В Италии в воскресенье было две топ-игры, первой из которых добавляла огня принципиальность взаимоотношений Лучано Спаллетти и Антонио Конте. Первый раунд этого противостояния в начале декабря завершился в пользу «Наполи» (2:1). Но тогда новый штаб только перестраивал «Ювентус» на свой лад. Еще не забивал стабильно Дэвид, который после кошмарного пенальти в ворота «Лечче» попал под шквал критики, но главный тренер поддержал своего игрока.
Теперь канадец платит Спаллетти за доверие. Его гол в ворота «Наполи», когда после изящного заброса Локателли Дэвид поставил корпус Спинаццоле, — уже третий в январе. Он задал игре ритм, а спустя несколько минут едва не отличился Франсишку Консейсау. Гостей спас остановивший мяч на ленточке Буонджорно. Но все-таки второго гола чемпион не избежал, и случилось это уже во втором тайме, когда обороне бьянконери пришлось выдерживать нешуточное давление. Хозяева выстояли, а дрогнул в составе гостей отдавший поперечную передачу Жуан Жезус, после чего Миретти вывел Кенана Йылдыза один на один.
Долгожданное для Неаполя возвращение на поле Лукаку уже ничего изменить не могло. Напротив, Костич третьим голом довершил процесс избиения «Наполи». Похоже, отпустившие «Интер» уже на девять очков южане выбывают из гонки за скудетто. А «Юве», сократив отставание от поверженного соперника до минимума, все ближе к топ-4.
На данный момент арендованный у «Астон Виллы» Мален выглядит идеальным нападающим для «Ромы». Голландец добавил атаке скорости и в противостоянии с «Миланом» стал одной из главных движущих сил «волков», которые заставили Меньяна с первых минут крутиться, словно белка в колесе. Самый крутой сейв француз выдал в концовке первого тайма, невероятным образом среагировав на удар в упор в исполнении Челика. Россонери же за первые 45 минут похвастаться в атаке было нечем.
Во втором тайме острота в игре гостей наконец-то появилась. Один подход, другой и розыгрыш углового завершился потрясающей подачей Модрича на Де Винтера. Бельгийский защитник, которого за 20 миллионов евро приобрели летом у «Дженоа», стал настоящей находкой для Массимилиано Аллегри. А вот другому молодому защитнику «Милана» Бартезаги не повезло. Мяч попал ему в руку, и Пеллегрини, который незадолго до этого сменил Дибалу, с 11-метровой отметки забил давно заслуженный римлянами гол.
В этом можно было усмотреть торжество справедливости, а вот итоговая ничья — подарок конкурентам. У лидирующего «Интера» уже пять очков преимущества над земляками, а замыкающую топ-4 «Рому» всего три балла отделяют от занимающего шестое место «Комо».
Германия: «Штутгарт» держит темп
Сценарий игры в Менхенгладбахе — аргумент в пользу тех, кто верит в магию чисел. На 13-й минуте младшая «Боруссия» имела шикарную возможность открыть счет, однако Нюбель парировал пенальти в исполнении Табаковича. Хозяева словно оказались на острове невезения, но это было только начало их многочисленных неприятностей. Левелингу открыть счет помог удачный отскок в центре штрафной. Потом после корнера Скалли поразил собственные ворота. До крупного же счет вырос, когда менхенгладбахцы дрогнули под прессингом на фланге, а их голкипер не смог остановить мяч, который Ундав пустил в ближний угол. «Штутгарт» не сбавляет темп и остается в топ-4, где уступает третью строчку «Хоффенхайму» только по дополнительным показателям. Правда, отрыв от идущего пятым «Лейпцига» — всего одно очко. Как всегда в Бундеслиге сражение за путевки в ЛЧ гораздо интереснее, чем судьба титула.
Франция: «Страсбур» не заметил смены тренера
Переезд Эндрика во Францию — словно глоток свежего воздуха для бразильского вундеркинда. Заскучавший без практики в «Реале» форвард сейчас словно наслаждается каждой минутой на поле, и его аренда — настоящая удача для «Лиона». В первом же матче за «ткачей» Эндрик забил в Кубке Франции. Потом отметился в Лиге 1 результативным пасом. А теперь, пропустив игру ЛЕ (не внесен в заявку на основной этап), открыл счет голам в чемпионате. Бразилец идеально вылетел на передачу Толиссо, который придержал мяч после заброса Клинтона Маты и дождался ускорения одноклубника.
«Лион» решил судьбу игры уже по итогам первого тайма. Даже в какой-то момент расслабился после голов Рубена Клайверта и Мортона, но грубую ошибку в обороне компенсировал второй успех Эндрика. Он настойчиво шел к хет-трику, который, казалось, отменило крутое спасение вратаря «Метца». Однако в концовке бразилец заработал пенальти и все-таки исполнил «трюк со шляпой». Эндрик сделал это в 19 лет и 188 дней, забрав клубный рекорд у легенды «ткачей» Бернара Лякомба. А заодно обеспечил «Лиону» четвертое место при отставании от топ-3 всего на два очка.
«Страсбур» отпустил Лиама Росеньора в «Челси», передав штурвал Гари О’Нилу. Этот 42-летний специалист известен по работе в «Борнмуте» и «Вулверхэмптоне», после увольнения из которого не работал с декабря 2024 года. На данный момент можно сказать, что англичанин как минимум ничего не испортил. Все-таки рано после трех побед (одна в Кубке над слабым соперником) говорить о каком-то прогрессе, но результаты вызывают уважение.
В Лилле эльзасцы выдали впечатляющий отрезок в середине первого тайма, заставив поклонников «догов» в бессилии бросать посторонние предметы в направлении праздновавших два взятия ворот гостей. Герой двух минут — открытие нынешнего сезона Паничелли. Аргентинца купили у «Алавеса» после того, как форвард провел яркий год в аренде за выступающий в Сегунде «Мирандес», и ставка на него сыграла. В воскресенье Паничелли открыл счет ударом с разворота после паса Гела Дуэ (11-й гол в Лиге 1), после чего в стремительной многоходовке отдал последнюю передачу на удвоившего счет Энсисо.
При этом нельзя было сказать, что «Лилль» выглядел слабо. Напротив, команда отбывавшего дисквалификацию Брюно Женезьо наиграла не на один гол, но губила момент за моментом. В свою очередь первый гол Годо с подачи Диегу Морейры фактически отправил хозяев в нокаут. «Доги» отстали от «Лиона» на четыре очка и на данный момент не попадают в квалификацию следующей ЛЧ. А «Страсбур», пережив некоторый спад, вплотную подтянулся к еврокубковой шестерке.
Статистика дня
1-й за шестнадцать лет командой, которая выиграла два подряд матча у двух лучших команд АПЛ, стал «МЮ». В прошлый раз такой номер в феврале 2010 года удался «Эвертону».
2 сезона подряд в АПЛ отдает двузначное число голевых передач полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш. До него у «красных дьяволов» подобное удавалось Уэйну Руни.
2 гола ударами из-за штрафной забил форвард «Реал Сосьедад» Ойярсабаль, чего баскам в одном матче Ла лиги не удавалось как минимум с сезона-2003/04, когда подобную статистику начала собирать Opta.
10 подряд домашних побед в Ла Лиге «Барселона» одержала впервые с 2019 года.
13 мячей ударами из-за штрафной забила лидирующая по данному показателю в АПЛ «Астон Вилла».
14 очков после девятнадцати туров Лиги 1 — худший результат в истории «Нанта».
17-летний Анисиу Кабрал — самый молодой игрок, который забил за «Бенфику» с 1976 года.
28 голевых передач отдал в АПЛ установивший клубный рекорд полузащитник «Ноттингема» Гиббс-Уайт.
39 лет и 314 дней — возраст форварда Джеко, который недавно перешел в «Шальке» и стал автором самого «пожилого» гола в истории второй Бундеслиги.
81,5 процента игрового времени владел мячом «Фенербахче» в матче с «Гезтепе» (1:1). Это максимальный с 2014 года показатель команды, которая не выиграла встречу турецкой Суперлиги.
121 матч «Арсенал» не пропускал более двух мячей.
Автор: Андрей Кузичев