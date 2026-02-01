«Тоттенхэм» вырвал ничью в матче АПЛ с «Манчестер Сити»

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. «Тоттенхэм» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Сити» в матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 2:2. В составе «горожан» мячи забили Райан Шерки (11-я минута) и Антуан Семеньо (44). У хозяев дубль оформил Доминик Соланке (53, 70).
«Манчестер Сити» набрал 47 очков и поднялся на второе место в таблице чемпионата Англии. «Тоттенхэм» продлил серию без побед в Английской премьер-лиге (АПЛ) до шести матчей и идет на 14-й позиции с 29 баллами.
В следующем туре «Манчестер Сити» 8 февраля на выезде сыграет против «Ливерпуля», «Тоттенхэм» днем ранее в гостях встретится с «Манчестер Юнайтед».
