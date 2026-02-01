«Тоттенхэм» вырвал ничью в матче АПЛ с «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» набрал 47 очков и поднялся на второе место в таблице чемпионата Англии. «Тоттенхэм» продлил серию без побед в Английской премьер-лиге (АПЛ) до шести матчей и идет на 14-й позиции с 29 баллами.