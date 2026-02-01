Ричмонд
«Тоттенхэм» вырвал ничью в матче АПЛ с «Манчестер Сити»

«Тоттенхэм» вырвал ничью в матче АПЛ с «Манчестер Сити», нагнав отставание 0:2.

Источник: Reuters

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. «Тоттенхэм» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Сити» в матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 2:2. В составе «горожан» мячи забили Райан Шерки (11-я минута) и Антуан Семеньо (44). У хозяев дубль оформил Доминик Соланке (53, 70).

«Манчестер Сити» набрал 47 очков и поднялся на второе место в таблице чемпионата Англии. «Тоттенхэм» продлил серию без побед в Английской премьер-лиге (АПЛ) до шести матчей и идет на 14-й позиции с 29 баллами.

В следующем туре «Манчестер Сити» 8 февраля на выезде сыграет против «Ливерпуля», «Тоттенхэм» днем ранее в гостях встретится с «Манчестер Юнайтед».

Тоттенхэм Хотспур
2:2
Первый тайм: 0:2
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 24
1.02.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Главные тренеры
Томас Франк
Хосеп Гвардиола
Голы
Тоттенхэм Хотспур
Доминик Соланке
53′
Доминик Соланке
70′
Манчестер Сити
Райан Шерки
11′
Антуан Семеньо
44′
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
1
Гульельмо Викарио
14
Арчи Грэй
13
Дестини Удоджи
22
Конор Галлахер
6
Жоау Пальинья
7
Хави Симонс
38′
3
Раду Дрэгушин
8
Ив Биссума
11′
68′
11
Матис Тель
19
Доминик Соланке
48′
90′
67
Джунай Байфилд
39
Рандаль Коло Муани
68′
28
Вильсон Одобер
17
Кристиан Ромеро
46′
29
Пап Метар Сарр
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
27
Матеус Нунес
33
Нико О`Райли
42
Антуан Семеньо
9
Эрлинг Холанн
45
Абдукодир Хусанов
21′
15
Марк Гехи
21
Райан Аит Нури
70′
14
Нико Гонсалес
90′
16
Родри
45′
90′
7
Омар Мармуш
10
Райан Шерки
69′
4
Тиджани Рейндерс
20
Бернарду Силва
88′
47
Фил Фоден
Статистика
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
12
15
Удары в створ
6
3
Угловые
3
4
Фолы
15
12
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Роберт Джонс
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти