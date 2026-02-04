Аргентинский клуб «Ньюэллс Олд Бойз» хочет вернуть Месси в 2027 году

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Аргентинский футбольный клуб «Ньюэллс Олд Бойз» работает над проектом по возвращению в команду восьмикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси в первой половине 2027 года, сообщил вице-президент команды Хуан Мануэль Медина в интервью TN.
Медина отметил, что к реализации проекта также привлечены представители властей, которые участвуют в подготовке условий для возможного возвращения Месси в клуб. Он добавил, что первые контакты по этому вопросу состоялись в 2024 году, а также подтвердил проведение предварительных переговоров с окружением аргентинца.
«Мы работаем над тем, чтобы Месси сыграл за “Ньюэллс Олд Бойз” в первой половине 2027 года, но пока это не более, чем идея. Это проект, который выходит за рамки клуба. Это проект города Росарио, провинции и всего аргентинского футбола. Все зависит от того, что мы сможем предложить с точки зрения инфраструктуры и конкурентоспособного спортивного проекта. Мы уже проводили переговоры с окружением Месси, но на данный момент точного решения нет», — заявил Медина.
Месси 38 лет. Он начал заниматься в академии «Олд Бойз» в возрасте восьми лет, в 1995 году, прежде чем перешел в академию «Барселоны» в 2000-м. Аргентинец является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, «Барселоны» и сборной Аргентины. Вместе с национальной командой он выиграл два Кубка Америки (2021, 2024), «Финалиссиму» (2022) и чемпионат мира в 2022 году. Месси выступал за «Барселону» с 2005 по 2021 год, в составе клуба он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. В 2021 году аргентинец перешел во французский «Пари Сен-Жермен», вместе с которым дважды выиграл чемпионат страны и один раз — Суперкубок Франции. За «Интер Майами» форвард выступает с 2023 года. В начале декабря Месси стал чемпионом североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).