Аргентинский клуб «Ньюэллс Олд Бойз» хочет вернуть Месси в 2027 году

Месси 38 лет. Он начал заниматься в академии «Олд Бойз» в возрасте восьми лет, в 1995 году, прежде чем перешел в академию «Барселоны» в 2000-м. Аргентинец является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, «Барселоны» и сборной Аргентины. Вместе с национальной командой он выиграл два Кубка Америки (2021, 2024), «Финалиссиму» (2022) и чемпионат мира в 2022 году. Месси выступал за «Барселону» с 2005 по 2021 год, в составе клуба он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. В 2021 году аргентинец перешел во французский «Пари Сен-Жермен», вместе с которым дважды выиграл чемпионат страны и один раз — Суперкубок Франции. За «Интер Майами» форвард выступает с 2023 года. В начале декабря Месси стал чемпионом североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).