Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Унион Б
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.46
П2
3.50
Футбол. Италия
22:45
Верона
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.11
П2
3.52
Футбол. Франция
22:45
Метц
:
Лилль
П1
X
П2
Футбол. Англия
23:00
Лидс
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.34
П2
3.50
Футбол. Испания
23:00
Сельта
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.37
П2
4.20
Футбол. Англия
07.02
Манчестер Юнайтед
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.72
П2
5.18

Журналист узнал, что Роналду не передумал бойкотировать матчи «Ан-Насра»

Роналду решил пропустить второй матч подряд и не выходить на поле против «Аль-Иттихада» 6 февраля, пишет Романо.

Источник: Getty Images

Капитан «Ан-Насра» Криштиану Роналду не примет участие в матче саудовской лиги с «Аль-Иттихадом» 6 февраля, сообщил в соцсети X журналист Фабрицио Романо.

У отметившего в четверг 41-летие португальца нет проблем с руководством клуба, как нет травмы или проблем с физической формой, отмечает Романо.

Накануне о вероятности бойкота португальцем второй игры подряд писал ESPN.

A Bola 2 февраля сообщила, что Роналду недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет клубом и занимается его усилением. Под контролем PIF находится и лидирующий в лиге «Аль-Хиляль», а также «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли».

У Роналду контракт с «Ан-Насром» до лета 2027 года. В этом сезоне португалец забил 18 голов в 22 матчах.