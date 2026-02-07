Ричмонд
Сафонов получает в 2 раза меньше конкурента: раскрыты зарплаты игроков «ПСЖ»

Французская газета Le Parisien обнародовала данные о внушительных окладах футболистов «ПСЖ». Рейтинг доходов игроков парижского клуба выявил огромную разницу в зарплатах.

Источник: Reuters

На вершине списка расположился Усман Дембеле с заработком в 1,56 млн евро в месяц до вычета налогов. За ним следуют капитан команды Маркиньос (1,13 млн евро) и Ашраф Хакими (1,1 млн евро). Также в «зарплатный клуб миллионеров» вошел Лукас Эрнандес (1 млн евро). Немного не хватило до круглой суммы Витинье и Варрену Заир-Эмери, их зарплата составляет 950 тысяч евро в месяц. Украинский защитник Илья Забарный является 12-м самым высокооплачиваемым игроком команды и получает около 450 тысяч евро в месяц.

Один из самых скромных окладов в команде — у российского вратаря Матвея Сафонова. Его зарплата составляет 250 тысяч евро в месяц, что в два раза меньше, чем у его основного конкурента Люка Шевалье, который получает порядка 500 тысяч евро.

По итогам 20 туров чемпионата «ПСЖ» с 48 очками лидирует в таблице Лиги 1. Сафонов в текущем сезоне провел за парижан 6 встреч во всех турнирах, пропустив 5 мячей.