Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
0
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Лацио
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
5
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
0
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Интер
5
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
5
:
Хоффенхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
4
:
Леванте
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
РБ Лейпциг
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
0
:
Хетафе
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Парма
1
П1
X
П2

«Реал» обыграл «Валенсию» в матче чемпионата Испании по футболу

«Реал» выиграл седьмой матч в Ла Лиге кряду, одержав победу над «Валенсией».

Источник: AP 2024

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Мадридский «Реал» на выезде обыграл «Валенсию» в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча в Валенсии завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых мячи забили Альваро Каррерас (65-я минута) и Килиан Мбаппе (90+1).

«Реал» выиграл седьмой матч кряду в чемпионате Испании и идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 57 очков и отстав на один балл от лидирующей «Барселоны». «Валенсия» (23) располагается на 17-й позиции.

В следующем матче чемпионата мадридский «Реал» 14 февраля примет «Реал Сосьедад», «Валенсия» днем позднее на выезде сыграет против «Леванте».

Валенсия
0:2
Первый тайм: 0:0
Реал
Футбол, Испания, 23-й тур
8.02.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Месталья
Главные тренеры
Карлос Корберан
Альваро Арбелоа
Голы
Реал
Альваро Каррерас
(Дин Хейсен)
65′
Килиан Мбаппе
(Браим Диас)
90+1′
Составы команд
Валенсия
1
Столе Димитриевски
14
Хосе Гайя
7
Арно Груневелд
24
Эрай Джемерт
3
Хосе Копете
88′
9
Уго Дуро
4
Унаи Нуньес
73′
12
Тьерри Коррейа
11
Луис Риоха
81′
8
Хави Герра
18
Хосе Луис Гарсия Пепелу
73′
2
Гвидо Родригес
23
Филип Угринич
81′
6
Умар Садик
15
Лукас Бельтран
81′
17
Ларджи Рамазани
Реал
1
Тибо Куртуа
18
Альваро Каррерас
69′
14
Орельен Тшуамени
10
Килиан Мбаппе
17
Рауль Асенсио
24
Дин Хейсен
6
Эдуардо Камавинга
38
Давид Хименес
76′
12
Трент Александр-Арнолд
15
Арда Гюлер
82′
30
Франко Мастантуоно
16
Гонсало Гарсия
76′
21
Браим Диас
8
Федерико Вальверде
90′
28
Хорхе Сестеро
Статистика
Валенсия
Реал
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
7
11
Удары в створ
0
6
Угловые
5
8
Фолы
10
13
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Хавьер Альберола Рохас
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти