«Реал» обыграл «Валенсию» в матче чемпионата Испании по футболу

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Мадридский «Реал» на выезде обыграл «Валенсию» в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Валенсии завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых мячи забили Альваро Каррерас (65-я минута) и Килиан Мбаппе (90+1).
«Реал» выиграл седьмой матч кряду в чемпионате Испании и идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 57 очков и отстав на один балл от лидирующей «Барселоны». «Валенсия» (23) располагается на 17-й позиции.
В следующем матче чемпионата мадридский «Реал» 14 февраля примет «Реал Сосьедад», «Валенсия» днем позднее на выезде сыграет против «Леванте».
Футбол, Испания, 23-й тур
8.02.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Месталья
Главные тренеры
Карлос Корберан
Альваро Арбелоа
Голы
Реал
Альваро Каррерас
(Дин Хейсен)
65′
Килиан Мбаппе
(Браим Диас)
90+1′
Составы команд
Валенсия
1
Столе Димитриевски
14
Хосе Гайя
7
Арно Груневелд
24
Эрай Джемерт
3
Хосе Копете
88′
9
Уго Дуро
4
Унаи Нуньес
73′
12
Тьерри Коррейа
11
Луис Риоха
81′
8
Хави Герра
18
Хосе Луис Гарсия Пепелу
73′
2
Гвидо Родригес
23
Филип Угринич
81′
6
Умар Садик
15
Лукас Бельтран
81′
17
Ларджи Рамазани
Реал
1
Тибо Куртуа
18
Альваро Каррерас
69′
14
Орельен Тшуамени
10
Килиан Мбаппе
17
Рауль Асенсио
24
Дин Хейсен
6
Эдуардо Камавинга
38
Давид Хименес
76′
12
Трент Александр-Арнолд
15
Арда Гюлер
82′
30
Франко Мастантуоно
16
Гонсало Гарсия
76′
21
Браим Диас
8
Федерико Вальверде
90′
28
Хорхе Сестеро
Статистика
Валенсия
Реал
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
7
11
Удары в створ
0
6
Угловые
5
8
Фолы
10
13
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Хавьер Альберола Рохас
(Испания)
