Президент «Барселоны» и часть совета директоров ушли в отставку

Лапорте 63 года. Он возглавлял «Барселону» с 2003 по 2010 год и вновь занял пост президента клуба в 2021 году. При нем футбольная «Барселона» шесть раз выиграла чемпионат Испании, трижды Кубок и шесть раз Суперкубок страны, дважды Лигу чемпионов и по разу Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.