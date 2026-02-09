Президент «Барселоны» и часть совета директоров ушли в отставку

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Действующий президент «Барселоны» Жоан Лапорта и несколько членов совета директоров подали в отставку с намерением выставить свои кандидатуры на выборы 15 марта, сообщается на сайте «сине-гранатовых».
Руководители подали в отставку на очередном заседании совета директоров «Барселоны» в понедельник. Текущий совет директоров в обновленном составе продолжит исполнять свои обязанности до истечения текущего срока 30 июня.
В декабре Лапорта сообщил, что не станет баллотироваться на третий срок президента «Барселоны».
Лапорте 63 года. Он возглавлял «Барселону» с 2003 по 2010 год и вновь занял пост президента клуба в 2021 году. При нем футбольная «Барселона» шесть раз выиграла чемпионат Испании, трижды Кубок и шесть раз Суперкубок страны, дважды Лигу чемпионов и по разу Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.