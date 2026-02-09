Ричмонд
Матч-центр
Футбол. Италия
20:30
Аталанта
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.50
П2
9.00
Футбол. Италия
22:45
Рома
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.24
П2
7.75
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.10
П2
4.90
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
5
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Лацио
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
0
:
Реал
2
П1
X
П2

Президент «Барселоны» и часть совета директоров ушли в отставку

Президент «Барселоны» Лапорта ушел в отставку для перевыборов.

Источник: Adria Puig/Anadolu via Getty Images

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Действующий президент «Барселоны» Жоан Лапорта и несколько членов совета директоров подали в отставку с намерением выставить свои кандидатуры на выборы 15 марта, сообщается на сайте «сине-гранатовых».

Руководители подали в отставку на очередном заседании совета директоров «Барселоны» в понедельник. Текущий совет директоров в обновленном составе продолжит исполнять свои обязанности до истечения текущего срока 30 июня.

В декабре Лапорта сообщил, что не станет баллотироваться на третий срок президента «Барселоны».

Лапорте 63 года. Он возглавлял «Барселону» с 2003 по 2010 год и вновь занял пост президента клуба в 2021 году. При нем футбольная «Барселона» шесть раз выиграла чемпионат Испании, трижды Кубок и шесть раз Суперкубок страны, дважды Лигу чемпионов и по разу Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.