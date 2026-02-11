Трансфер попавшегося на допинге украинца Мудрика признали худшим в чемпионате Англии

17 декабря 2024 года стало известно, что Мудрик провалил допинг-тест, в его пробе был обнаружен мельдоний. 8 февраля появилась информация, что FA может наказать Мудрика, даже если его допинг-проба «В» будет отрицательной. 22 апреля 2025 года стало известно, что Мудрик в связи с этим делом прошел проверку на детекторе лжи. А 19 июля стало известно, что его вторая допинг-проба также дала положительный результат.