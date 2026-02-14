Ричмонд
Хет-трик Педру Нету помог «Челси» выйти в ⅛ финала Кубка Англии

«Челси» обыграл «Халл Сити» и вышел в ⅛ финала Кубка Англии.

Источник: Reuters

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. «Челси» на выезде разгромил «Халл Сити» в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу.

Встреча в Халле завершилась со счетом 4:0 в пользу «Челси». В составе победителей хет-трик оформил Педру Нету (40, 51, 71-я минуты), еще один мяч забил Эстевао (59).

Соперник «Челси» по следующей стадии турнира определится по итогам жеребьевки. Команда с 44 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Халл Сити» выступает в Чемпионшипе — втором по силе английском дивизионе, где располагается на четвертом месте с 54 баллами.

