Хет-трик Педру Нету помог «Челси» выйти в ⅛ финала Кубка Англии

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. «Челси» на выезде разгромил «Халл Сити» в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу.
Встреча в Халле завершилась со счетом 4:0 в пользу «Челси». В составе победителей хет-трик оформил Педру Нету (40, 51, 71-я минуты), еще один мяч забил Эстевао (59).
Соперник «Челси» по следующей стадии турнира определится по итогам жеребьевки. Команда с 44 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Халл Сити» выступает в Чемпионшипе — втором по силе английском дивизионе, где располагается на четвертом месте с 54 баллами.
