Сумасшедшая развязка в матче «Ливерпуля», «Барселона» снова лидер, а проигрыш «Милана» — приговор чемпионской интриге

Англия: аргентинская настырность
Даже не верится, что еще недавно трансфер Вирца в «Ливерпуль» называли чуть ли не провальным, а критики буквально уничтожали немца. Теперь же Флориан настолько важен для красных, что его травма стала неразрешаемой проблемой. В Ноттингеме команда Арне Слота выдала чрезвычайно бледный первый тайм, и на фоне «лесников» смотрелась уныло. А ведь соперник в четверг проводил выездной матч в ЛЕ!
Нельзя сказать, что во второй половине матча игра принципиально изменилась, но все же в действиях мерсисайдцев добавилось стройности. Они даже едва не вырвали победу в основное время — после классного прохода Нгуома (он вышел вместо Салаха). Ортега невероятным образом среагировал на удар Экитике головой, но радость Мак Аллистера, от которого мяч отлетел в сетку после неудачного выноса Айны, оказалась преждевременной. Как показал повтор, было попадание в руку, и взятие ворот отменили.
И все же аргентинец стал героем дня, успев на добивание на седьмой добавленной минуте. Еще какое-то время потребовалось на то, чтобы определить положение ван Дейка, который атаковал со «второго этажа» после подачи Собослаи. На этот раз техника оказалась на стороне «Ливерпуля», и Слот наконец-то смог обыграть неудобного для себя соперника. Красные верны себе и лидируют в АПЛ по числу голов, забитых в последние 15 минут матчей (15). Они остались в таблице шестыми, но только по дополнительным показателям уступают «Челси» и играющему в понедельник «МЮ».
Испания: возвращение Педри и дерби в пользу «Вильярреала»
Только в понедельник «Барселона» пережила шок и потеряла лидерство после каталонского дерби с «Жироной». Но прошло пять дней, и уже «Реал» оступился в гостях у «Осасуны», дав сине-гранатовым шанс вернуться на первое место. В общем, при таких раскладах «Леванте» попал команде Ханси Флика под горячую руку и продержался на «Камп Ноу» менее четырех минут — до прострела Эрика Гарсии на переправившего мяч в сетку Берналя.
Но нельзя было сказать, что все у «Барсы» складывалось идеально. Даже команда из зоны вылета находила лазейки в высокой линии обороны чемпиона, а Жоану Гарсии пришлось спасать. Требовался второй гол, и его автором стал Френки де Йонг, идеально вылетевший из-за спин защитников на мягкую подачу Жоау Канселу. Фактически уже в этот момент было ясно: каталонцы доведут рекордную серию домашних побед над одним соперником в Ла лиге до 17 матчей.
Во втором же тайме у болельщиков нашлось два повода для праздника. Первый — долгожданное возвращение в строй не игравшего с 21 января Педри. Второй — прекрасный гол Фермина Лопеса, который с дальней дистанции поразил ближний угол рикошетом от штанги. А главное — «Барса» снова лидер, и «Реалу» опять приходится смотреть принципиальному сопернику в спину.
Сбавивший в последнее время темп «Вильярреал» в домашнем валенсийском дерби вынужден был отыгрываться, получив пенальти в свои ворота. Однако уже к перерыву «подводники» вели в счете. Равновесие восстановил подстроившийся под отскок перед воротами Санти Комесанья, а на шестой добавленной минуте успех принес 11-метровый. Этот перевес пришлось отстаивать, потому что «Валенсия» во втором тайме настойчиво шла вперед.
Главный виновник того, что «летучие мыши» не смогли отыграться, — Луиз Жуниор. Ключевое спасение бразильский голкипер совершил, справившись с ударом Данжумы. А вот просчет на выходе мог оказаться роковым, но промах игрока гостей выглядел торжеством справедливости. Дело в том, что обернувшееся угловым спасение Жуниор совершил, когда судьи прозевали явный офсайд у Садика. Восстановив трехочковый отрыв от «Атлетико», команда Марселино Тораля стала третьей.
Италия: «Рома» догнала «Наполи»
Первый в матче гол важен, но далеко не всегда становится судьбоносным. Хотя у «Наполи» на этот счет есть свое мнение, потому что в этом чемпионате команда Антонио Конте забивала первой пятнадцать раз и всегда доводила дело до победы. Об этой статистике напомнили после того, как Гутьеррес навесил со штрафного, и Бекема головой отправил мяч под перекладину.
Отлично играющая во второй части сезона «Аталанта», которая надеется попасть в еврокубки, ответить чем-то конкретным никак не могла. Все попытки сравнять счет заканчивались на Милинковиче-Савиче. В концовке же первого тайма бергамасков спас ВАР, и арбитру после краткого просмотра повтора пришлось отменить пенальти — Хейлунн начал падать до контакта с Хином. Теперь можно утверждать, что это стало переломным моментом.
Но правильнее считать таковым ответный гол Пашалича, который подрезал мяч головой после корнера в исполнении Залевски. Для бывшего спартаковца это 50-й успех в Серии А, и с момента переезда в Италию (сезон-2018/19) из полузащитников больше забил только Хакан Чалханоглу (51). Развязка же наступила, когда Самарджич смог подстроиться под подачу Бернаскони. Рафаэле Палладино творит в Бергамо чудеса: его команда только по разности мячей уступает шестое место «Комо» и на одно очко отстает от «Ювентуса».
Неприятности «Милана» начались еще на разминке, когда травмировался Габбия. А в дебюте матча жуткую травму получил столкнувшийся с вратарем «Пармы» Лофтус-Чик. Англичанин покинул поле на носилках, и, как сообщили позже, в числе прочего у него выбиты зубы. Но позитивным сигналом стало то, что игрок все время находился в сознании.
Игра у россонери тоже не пошла. Контроль присутствовал. Давление — тоже. Реальной же остроты было совсем немного. Ближе всех к голу подобрался Рафаэл Леау, однако мяч после его красивого удара попал в ближнюю штангу и пролетел вдоль линии ворот. Зато после углового забила «Парма». Арбитр несколько минут изучал повтор и все-таки указал на центр. Минус 10 очков от «Интера» — это фактически приговор чемпионской интриге.
В Риме встретились два творца чемпионского чуда «Лестера» — ныне советник президента «Ромы» Клаудио Раньери и перебравшийся летом в «Кремонезе» Варди. Правда, форвард сначала наблюдал за игрой со скамейки запасных. По итогам первого тайма он мог быть доволен: выходцы из Серии В сохранили ворота на замке. Пусть и не без доли везения, так как удар Манчини, который замыкал подачу Сарагосы, остановила перекладина.
На выручку «волкам» пришел стандарт в исполнении Пеллегрини. В первом случае его корнер завершил Кристанте, а во втором капитан переправил мяч через площадь ворот на Н’Дика. Гол Пизилли — как восклицательный знак. Команда Джан Пьеро Гасперини хоть и осталась четвертой, но догнала по очкам «Наполи» и на четыре балла опережает «Ювентус».
Германия: сюрприз от аутсайдера
В субботу очки потеряли «Хоффенхайм», «Байер» и «Лейпциг». Идеальный расклад для «Штутгарта», который начал игру против последней команды Бундеслиги с быстрого гола Фюриха. Однако потом у швабов начались проблемы, генератором которых оказался Динкчи. Он сравнял счет в контратаке и заработал пенальти, хотя сначала арбитр не увидел нарушения, и в контратаке гости даже забили. Только по итогам вмешательства ВАР гол Демировича пришлось отменять, а после удара Ибрагимовича с точки на табло вместо 1:2 зажглись цифры 2:1.
Правда, к перерыву счет сравнялся. Организовавший пенальти в свои ворота Миттельштадт сам забил с 11-метровой отметки. А так как у Себастьяна Хенесса в резерве были получившие отдых после ЛЕ лидеры во главе с Ундавом, казалось, что победа фаворита — вопрос времени. Однако оно шло, а успехов у гостей не было. Гол Демировича снова отменили — на этот раз из-за офсайда. «Хайденхайм» же свой шанс поймал в контратаке. И хотя Нюбель потащил первый удар, Конте успел на добивание.
Так что дежурный гол Ундава стал не победным, а спасительным.
Мог случиться и дубль, однако Рамай в компенсированное время потащил удар с нескольких метров. А Шабо перед финальным свистком с дальней дистанции выстрелил в штангу. Потеря очков и травма одного из лидеров Штиллера — не самый лучший итог тура для «Штутгарта». И никакого отрыва в таблице: от идущего пятым «Лейпцига» отделяют всего два очка.
Франция: «Монако» выбили из еврозоны
В субботу «Монако» выдал невероятный камбэк в гостях у потерявшего первое место «Ланса», однако продержаться в еврокубковой шестерке монегаски смогли меньше суток. Туда вернулся недавно уволивший Хабиба Бея «Ренн», который доверил штурвал Франку Эзу. Этого специалиста в конце октября увольняли из кризисной «Ниццы» после серии из шести поражений в Лиге 1, однако к работе он вернулся на победной волне. «Осер» был уничтожен в первом тайме, получив два гола после классных ударов Камара, а еще один мяч забил Леполь, которому круто ассистировал бывший динамовец Шиманьски.
«Ренн» оторвался от «Монако» на три очка. Позднее это удалось «Лиллю», который играл в Анже при пустых трибунах. Такое решение было принято из соображений безопасности в связи с наводнениями и неблагоприятными погодными условиями в департаменте Мэн-э-Луар. Футболистам же ничто не помешало, а голкипер хозяев Коффи творил чудеса. Если бы не он, первый тайм закончился бы с разгромным счетом. Чтобы все же забить в добавленное арбитром время, «догам» потребовался реализованный Жиру пенальти. Он-то и принес команде Брюно Женезьо первую победу в Лиге 1 в 2026 году.
В одном из главных матчей тура «Лиону» пришлось нелегко. Для начала «ткачи» в середине первого тайма потеряли своего самого полезного игрока Шульца. Потом — пропустили классную атаку «Страсбура», по ходу которой Энсисо нашел перед штрафной Диегу Морейру, а тот в касание мягко забросил мяч за спины защитникам на открывшего счет Годо. Разыгравшийся зимой форвард в 2026 году по числу голов в Лиге 1 уступает только парижанину Дембеле (5 против 6).
Команда Паулу Фонсеки в Эльзасе оказалась в непривычной ситуации — она уступала в счете впервые с 7 декабря. Плюс все усложнило начало второго тайма. Грейф совершил чудо, вытянув удар Морейры, но всего через минуту португалец забил при помощи рикошета от Тессманна. «Лион» выглядел поплывшим, однако капитан гостей Толиссо реанимировал интригу неотразимым ударом из центра штрафной. А закончилось все реализованным Паничелли пенальти. «Страсбур» за счет лучшей разности мячей отодвинул «Монако» на восьмое место, заодно отменив клубный рекорд выигравшего тринадцать предыдущих матчей «Лиона».
Статистика дня
1-й раз в истории английского футбола команда официально вылетела в низший дивизион в феврале. Со знаком «минус» отличился «Шеффилд Уэнсдей», потерявший шансы выжить в Чемпионшипе. После дерби с «Шеффилд Юнайтед» (1:2) у неудачников в таблице минус 7 очков, что является следствием наложенных на клуб санкций.
3 подряд победы в Серии А впервые с 2014 года одержала «Парма», причем, как и тогда, третьим в серии стал матч с «Миланом» на «Сан-Сиро».
4 гола в двух дерби с «Тоттенхэмом» забил за сезон полузащитник «Арсенала» Эзе. Такой результативности у одного игрока «канониров» не было с чемпионата-1934/35, когда пять раз отличился Тед Дрейк.
5 подряд гостевых побед над «Тоттенхэмом» впервые одержал в АПЛ «Арсенал».
13 пенальти реализовал в АПЛ форвард «Фулхэма» Хименес. Это рекорд для футболиста, не допустившего ни одной осечки при исполнении 11-метровых.
60,8 процента лондонских дерби выиграл главный тренер «Арсенала» Микель Артета. Это максимальный показатель среди специалистов, которые провели более 20 таких матчей в АПЛ. По числу выигрышей (42) испанец сравнялся с Жозе Моуринью, но ему далеко до рекорда Арсена Венгера (106).
409 матчей провел в Ла лиге нападающий «Сельты» Яго Аспас и впервые в карьере оформил дубль, выйдя на замену.
Автор: Андрей Кузичев