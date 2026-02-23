Сумасшедшая развязка в матче «Ливерпуля», «Барселона» снова лидер, а проигрыш «Милана» — приговор чемпионской интриге

И все же аргентинец стал героем дня, успев на добивание на седьмой добавленной минуте. Еще какое-то время потребовалось на то, чтобы определить положение ван Дейка, который атаковал со «второго этажа» после подачи Собослаи. На этот раз техника оказалась на стороне «Ливерпуля», и Слот наконец-то смог обыграть неудобного для себя соперника. Красные верны себе и лидируют в АПЛ по числу голов, забитых в последние 15 минут матчей (15). Они остались в таблице шестыми, но только по дополнительным показателям уступают «Челси» и играющему в понедельник «МЮ».