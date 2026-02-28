Лидер «Барселоны» Ламин Ямаль сделал первый в карьере хет-трик

Футболисты «Барселоны» обыграли «Вильярреал» со счетом 4:1 в домашнем матче 26-го тура чемпионата Испании.
В составе победителей хет-трик сделал Ламин Ямаль (28, 37, 69-я минуты), также гол на счету Роберта Левандовски (90+1). У проигравших отличился Пап Гейе (49).
18-летний Ямаль сделал первый хет-трик в своей карьере на взрослом уровне.
Как сообщает Opta, Ямаль — первый игрок в XXI веке, забивший 25 голов в топ-5 лигах Европы до достижения 19-летнего возраста. У него теперь 27 голов в 95 матчах в Ла Лиге.
«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 64 очка. «Вильярреал» с 51 очком расположился на третьей строчке.
В следующем туре «Барселона» 7 марта в гостях сыграет с «Атлетиком», «Вильярреал» днем позже примет «Эльче».
Ханс-Дитер Флик
Марселино Гарсия Тораль
Ламин Ямаль
(Фермин Лопес)
28′
Ламин Ямаль
(Фермин Лопес)
37′
Ламин Ямаль
(Педри)
69′
Роберт Левандовски
(Жюль Кунде)
90+1′
Пап Гуйе
(Сантьяго Моуриньо)
49′
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
3
Алехандро Бальде
16
Фермин Лопес
5
Пау Кубарси
24
Эрик Гарсия
20
Дани Ольмо
59′
8
Педри
22
Марк Берналь
53′
67′
4
Рональд Араухо
7
Ферран Торрес
67′
9
Роберт Левандовски
10
Ламин Ямаль
73′
14
Маркус Рэшфорд
11
Рафинья
56′
73′
28
Руни Барджи
1
Луис Жуниор
15
Сантьяго Моуриньо
26
Пау Наварро
12
Ренату Вейга
18
Пап Гуйе
9
Жорж Микаутадзе
23
Серхи Кардона
80′
10
Даниэль Парехо
19
Николя Пепе
84′
21
Тани Олувасейи
20
Альберто Молейро
67′
24
Альфонсо Педраса
68′
14
Санти Комесанья
80′
11
Альфонсо Гонсалес
22
Айосе Перес
67′
17
Тейджон Бьюкенен
Главный судья
Исидро Диас де Мера Эскудерос
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти