Перформанс Ямаля! Испанец оформил исторический хет-трик, не оставив шансов «Вильярреалу»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль оформил первый хет-трик во взрослой карьере. 18-летний испанец на максимум выложился в матче 26-го тура Ла лиги против «Вильярреала» (4:1): в первом тайме создал для партнеров комфортное преимущество, а после перерыва поставил точку в вопросе победителя.
Разгром
Ламину исполнится 19 лет только в июне, а он уже провел за сине-гранатовых 140 матчей. У него вошло в привычку бить рекорды: сначала стал самым молодым игроком, когда-либо дебютировавшим за «Барсу» (15 лет и 290 дней), а затем вошел в историю как автор «самого молодого» дубля в истории клуба — забил два мяча «Гранаде» (3:3) в возрасте 16 лет и 213 дней.
Первого хет-трика во взрослой команде пришлось ждать два года, но теперь оформлен и он. Первый гол Ямаль забил уже на 28-й минуте: Фермин Лопес перехватил мяч в центре поля и отдал проникающую передачу на Ламина. Тот без сопротивления принял в штрафной и вторым касанием отправил его под дальнюю штангу.
Каталонцы продолжили давление, и второй гол последовал уже через 10 минут. Ямаль получил мяч у правой бровки, один в один обыграл Серхи Кардону, оставил не у дел Альберто Молейро и обводящим ударом отправил мяч в девятку. Испанец мог забить третий еще до перерыва, но выстрелил выше перекладины.
Во втором тайме гости попытались вернуться в игру, и Пап Гуйе сократил отставание «субмарины», отличившись после углового. Однако Ямаля было не остановить: на 69-й минуте он открылся под искусную передачу Педри из центрального круга и вновь пробил в дальний угол ворот Луиса Жуниора.
Таким образом, Ламин превзошел даже Лео Месси, которому впервые удалось забить три мяча за «Барселону» уже после 19-летия. Правда соперник у аргентинца тогда был более статусный — «Реал» в невероятном класико на «Камп Ноу» (3:3).
Подарок для мамы
Ямаль мог забить «Вильярреалу» и больше, но главный тренер Ханси Флик дал футболисту отдохнуть — заменил его вскоре после третьего мяча. Примечательно, что для немецкого специалиста матч тоже стал знаковым: это его 100-я игра у руля «Барселоны». При Ханси команда одержала 75 побед, 9 раз сыграла вничью и уступила в 16 встречах.
Сине-гранатовые в итоге выиграли со счетом 4:1 — еще один гол в концовке забил Роберт Левандовски. «Барса» теперь возглавляет турнирную таблицу чемпионата с 64 очками, а «Реал» отстает на 4 балла, имея игру в запасе. «Вильярреал» же располагается на третьей строчке с 51 очком.
После финального свистка Ламин обнял маму и подарил ей мяч, которым оформил хет-трик. Затем вингер признался, что личные рекорды для него не самое главное. Намного важнее — помощь команде.
«Люди всегда хотят, чтобы я забивал по 100 голов за игру в 18 лет… Я бы тоже этого хотел, но это очень сложно, понимаете? Один, два, три гола… Важно только помогать команде побеждать», — приводит слова Ямаля журналист Фабрицио Романо.
Также испанец выразил уверенность в камбэке с «Атлетико Мадрид» после 0:4 в первом матче Кубка Испании.
«Отыграться возможно. Нам нужна поддержка наших болельщиков. Мы сможем это сделать», — добавил Ямаль.
Теперь на счету юной звезды 48 голов и 52 ассиста в 163 матчах за «Барселону» и сборную Испании. То ли еще будет.
Автор: Максим Слекишин
Ханс-Дитер Флик
Марселино Гарсия Тораль
Ламин Ямаль
(Фермин Лопес)
28′
Ламин Ямаль
(Фермин Лопес)
37′
Ламин Ямаль
(Педри)
69′
Роберт Левандовски
(Жюль Кунде)
90+1′
Пап Гуйе
(Сантьяго Моуриньо)
49′
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
3
Алехандро Бальде
16
Фермин Лопес
5
Пау Кубарси
24
Эрик Гарсия
20
Дани Ольмо
59′
8
Педри
22
Марк Берналь
53′
67′
4
Рональд Араухо
7
Ферран Торрес
67′
9
Роберт Левандовски
10
Ламин Ямаль
73′
14
Маркус Рэшфорд
11
Рафинья
56′
73′
19
Руни Барджи
1
Луис Жуниор
15
Сантьяго Моуриньо
26
Пау Наварро
12
Ренату Вейга
18
Пап Гуйе
9
Жорж Микаутадзе
23
Серхи Кардона
80′
10
Даниэль Парехо
19
Николя Пепе
84′
21
Тани Олувасейи
20
Альберто Молейро
67′
24
Альфонсо Педраса
68′
14
Санти Комесанья
80′
11
Альфонсо Гонсалес
22
Айосе Перес
67′
17
Тейджон Бьюкенен
Главный судья
Исидро Диас де Мера Эскудерос
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти