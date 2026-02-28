Перформанс Ямаля! Испанец оформил исторический хет-трик, не оставив шансов «Вильярреалу»

Ламину исполнится 19 лет только в июне, а он уже провел за сине-гранатовых 140 матчей. У него вошло в привычку бить рекорды: сначала стал самым молодым игроком, когда-либо дебютировавшим за «Барсу» (15 лет и 290 дней), а затем вошел в историю как автор «самого молодого» дубля в истории клуба — забил два мяча «Гранаде» (3:3) в возрасте 16 лет и 213 дней.