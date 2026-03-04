Гризманн отомстил «Барселоне» за подкол в соцсети годичной давности

Год спустя «Атлетико» выбил «Барселону» из Кубка Испании, и Гризманн получил повод ответить каталонцам, за которых он выступал в прошлом. Антуан разместил в соцсети фото, на котором он празднует проход в финал Кубка Испании на фоне лежащих на газоне убитых горем игроков «Барсы». «А это фото ранит не слишком больно?» — подписал снимок Гризманн, добавив несколько радостных эмодзи.