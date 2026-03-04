Гризманн отомстил «Барселоне» за подкол в соцсети годичной давности

В марте 2025 года «Барселона» после победы над «Атлетико» (4:2) в матче чемпионата Испании опубликовала в соцсетях фото: футболисты каталонского клуба празднуют победу, а на переднем плане стоит растроенный нападающий «матрасников» Антуан Гризманн. «Это фото больно ранит», — гласила подпись к фото.
Год спустя «Атлетико» выбил «Барселону» из Кубка Испании, и Гризманн получил повод ответить каталонцам, за которых он выступал в прошлом. Антуан разместил в соцсети фото, на котором он празднует проход в финал Кубка Испании на фоне лежащих на газоне убитых горем игроков «Барсы». «А это фото ранит не слишком больно?» — подписал снимок Гризманн, добавив несколько радостных эмодзи.