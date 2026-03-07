Гол Головина в ворота Сафонова помог «Монако» победить «ПСЖ» в Лиге 1

Встреча в Париже завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, у которых мячи забили Манес Аклиуш (27-я минута), Александр Головин (55) и Фоларин Балоган (73). В составе парижан отличился Брадли Барколя (71).
Ворота «ПСЖ» в девятом матче подряд защищал российский вратарь Матвей Сафонов, он во второй раз в сезоне пропустил три мяча. Ранее это случилось в матче 22-го тура против «Ренна» (1:3). Всего этот матч стал 13-м для Сафонова в текущем сезоне.
Головин начал матч на скамейке запасных и забил мяч первым касанием после выхода на замену на 54-й минуте. Россиянин играл в основе в предыдущем матче команды против «Анже» (2:0) и отметился голевой передачей. Также он сделал результативный пас в первой игре против «ПСЖ» в раунде за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов, но при этом получил красную карточку и пропустил ответный матч. Всего на счету 29-летнего россиянина 28 игр в текущем сезоне и три гола. Партнеры по сборной России в третий раз сыграли друг против друга.
«ПСЖ» с 57 очками возглавляет таблицу Лиги 1, где «Монако», набрав 40 баллов, поднялся на пятую строчку.
Луис Энрике
Себастьян Поконьоли
Брэдли Барколя
(Ашраф Хакими)
71′
Магнес Аклиуш
(Фоларин Балогун)
27′
Александр Головин
55′
Фоларин Балогун
(Магнес Аклиуш)
73′
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
90+1′
25
Нуну Мендеш
17
Витор Феррейра Витинья
29
Брэдли Барколя
6
Илья Забарный
51
Вильян Пачо
33
Уоррен Заир-Эмери
74′
9
Гонсалу Рамуш
27
Педро Фернандес
60′
19
Ли Кан Ин
14
Дезире Дуэ
60′
24
Сенни Маюлу
7
Хвича Кварацхелия
60′
10
Усман Дембеле
16
Филипп Кен
5
Тило Керер
25
Ваут Фас
45+4′
6
Денис Закария
28
Мамаду Кулибали
15
Ламин Камара
76′
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
15′
4
Йордан Тезе
12
Кайо Энрике
54′
13
Кристиан Мависса
23
Аладжи Бамба
54′
10
Александр Головин
11
Магнес Аклиуш
81′
14
Мика Биерет
9
Фоларин Балогун
71′
81′
24
Симон Адингра
Главный судья
Рюдди Бюке
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти