Гол Головина в ворота Сафонова помог «Монако» победить «ПСЖ» в Лиге 1

Головин начал матч на скамейке запасных и забил мяч первым касанием после выхода на замену на 54-й минуте. Россиянин играл в основе в предыдущем матче команды против «Анже» (2:0) и отметился голевой передачей. Также он сделал результативный пас в первой игре против «ПСЖ» в раунде за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов, но при этом получил красную карточку и пропустил ответный матч. Всего на счету 29-летнего россиянина 28 игр в текущем сезоне и три гола. Партнеры по сборной России в третий раз сыграли друг против друга.