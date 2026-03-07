Ричмонд
Футбол. Первая лига
14:30
Челябинск
:
Спартак Кс
П1
2.50
X
3.35
П2
3.00
Футбол. Первая лига
15:00
Черноморец
:
СКА-Хабаровск
П1
2.42
X
3.21
П2
3.08
Футбол. Первая лига
15:00
Чайка
:
Сокол
П1
2.71
X
3.04
П2
2.84
Футбол. Испания
16:00
Осасуна
:
Мальорка
П1
1.80
X
3.58
П2
4.90
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
:
Балтика
П1
2.80
X
3.15
П2
2.80
Футбол. Италия
17:00
Кальяри
:
Комо
П1
5.70
X
4.04
П2
1.63
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
1
:
Монако
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
4
:
Боруссия М
1
П1
X
П2

Гол Головина в ворота Сафонова помог «Монако» победить «ПСЖ» в Лиге 1

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. «Монако» обыграл «Пари Сен-Жермен» в матче 25-го тура чемпионата Франции по футболу.

Источник: Спорт-Экспресс

Встреча в Париже завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, у которых мячи забили Манес Аклиуш (27-я минута), Александр Головин (55) и Фоларин Балоган (73). В составе парижан отличился Брадли Барколя (71).

Ворота «ПСЖ» в девятом матче подряд защищал российский вратарь Матвей Сафонов, он во второй раз в сезоне пропустил три мяча. Ранее это случилось в матче 22-го тура против «Ренна» (1:3). Всего этот матч стал 13-м для Сафонова в текущем сезоне.

Головин начал матч на скамейке запасных и забил мяч первым касанием после выхода на замену на 54-й минуте. Россиянин играл в основе в предыдущем матче команды против «Анже» (2:0) и отметился голевой передачей. Также он сделал результативный пас в первой игре против «ПСЖ» в раунде за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов, но при этом получил красную карточку и пропустил ответный матч. Всего на счету 29-летнего россиянина 28 игр в текущем сезоне и три гола. Партнеры по сборной России в третий раз сыграли друг против друга.

«ПСЖ» с 57 очками возглавляет таблицу Лиги 1, где «Монако», набрав 40 баллов, поднялся на пятую строчку.

ПСЖ
1:3
Первый тайм: 0:1
Монако
Футбол, Франция, 25-й тур
6.03.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
Парк де Пренс
Главные тренеры
Луис Энрике
Себастьян Поконьоли
Голы
ПСЖ
Брэдли Барколя
(Ашраф Хакими)
71′
Монако
Магнес Аклиуш
(Фоларин Балогун)
27′
Александр Головин
55′
Фоларин Балогун
(Магнес Аклиуш)
73′
Составы команд
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
90+1′
25
Нуну Мендеш
17
Витор Феррейра Витинья
29
Брэдли Барколя
6
Илья Забарный
51
Вильян Пачо
33
Уоррен Заир-Эмери
74′
9
Гонсалу Рамуш
27
Педро Фернандес
60′
19
Ли Кан Ин
14
Дезире Дуэ
60′
24
Сенни Маюлу
7
Хвича Кварацхелия
60′
10
Усман Дембеле
Монако
16
Филипп Кен
5
Тило Керер
25
Ваут Фас
45+4′
6
Денис Закария
28
Мамаду Кулибали
15
Ламин Камара
76′
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
15′
4
Йордан Тезе
12
Кайо Энрике
54′
13
Кристиан Мависса
23
Аладжи Бамба
54′
10
Александр Головин
11
Магнес Аклиуш
81′
14
Мика Биерет
9
Фоларин Балогун
71′
81′
24
Симон Адингра
Статистика
ПСЖ
Монако
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
19
11
Удары в створ
5
6
Угловые
7
3
Фолы
12
6
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Рюдди Бюке
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше