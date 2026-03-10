Интервью-пожар от Хави: как Лапорта лгал, не дал вернуться Месси и почему главный в «Барсе» — не Жоан

«У меня хорошие отношения с Лео.



Кого он поддерживает? Это личные разговоры. Я не хочу вовлекать Месси в это. Но, кажется, все и так понимают, что думает Лео. В какой-то момент мы долго не разговаривали. Он думал, что я часть странной схемы президента. Это сильно повлияло на мои отношения с Лео, но сейчас они снова наладились.



Месси мог вернуться в “Барсу”. Все слова Лапорты о Лео — ложь. Мы с Месси готовились к возвращению: я — с точки зрения его интеграции в систему “Барсы”, он — финансово. Мы связались зимой 2023-го после чемпионата мира. Он говорил о желании снова играть в “Барсе”, и я видел — это не просто слова. Мы разговаривали до марта. В итоге я ответил: “Когда ты дашь мне окончательное “да”, я пойду к Лапорте”.



Президент поговорил с отцом Лео. Ла Лига дала зеленый свет, но Лапорта в итоге все отменил».