Интервью-пожар от Хави: как Лапорта лгал, не дал вернуться Месси и почему главный в «Барсе» — не Жоан

Хави дал огромное, очень насыщенное и детальное, интервью испанской газете La Vanguardia перед выборами президента «Барселоны». Он с 2020-го поддерживает Виктора Фонта — главного соперника Жоана Лапорты.
Мы выделили главное.
Лапорта не дал Месси вернуться в «Барсу». Хави и Лео очень хотели
Хави рассказал, что Лионель Месси не вернулся в «Барселону» летом 2023 года исключительно из-за отказа Жоана Лапорты. Не было проблем ни с Ла Лигой, ни с его отцом и агентом Хорхе Месси.
«У меня хорошие отношения с Лео.
Кого он поддерживает? Это личные разговоры. Я не хочу вовлекать Месси в это. Но, кажется, все и так понимают, что думает Лео. В какой-то момент мы долго не разговаривали. Он думал, что я часть странной схемы президента. Это сильно повлияло на мои отношения с Лео, но сейчас они снова наладились.
Месси мог вернуться в “Барсу”. Все слова Лапорты о Лео — ложь. Мы с Месси готовились к возвращению: я — с точки зрения его интеграции в систему “Барсы”, он — финансово. Мы связались зимой 2023-го после чемпионата мира. Он говорил о желании снова играть в “Барсе”, и я видел — это не просто слова. Мы разговаривали до марта. В итоге я ответил: “Когда ты дашь мне окончательное “да”, я пойду к Лапорте”.
Президент поговорил с отцом Лео. Ла Лига дала зеленый свет, но Лапорта в итоге все отменил».
Хави подчеркивает: Ла Лига не мешала «Барсе». Это противоречит версии о том, что зарегистрировать Месси было невозможно. Лео хотел домой, а его отец Хорхе не выдвигал финансовых условий.
Почему же тогда ничего не вышло?
Версия Хави: «Лапорта сказал мне: “Если Лео приедет, против президента начнется настоящая война. Не могу допустить этого”. А потом внезапно Лео перестал отвечать на мои звонки. Его поставили перед фактом: “Ты не вернешься”. Я звонил Хорхе. Ответ: “Говори с президентом”.
И мы поговорили. Лапорта проигнорировал все мои доводы".
Вернется ли Месси однажды? Хави сомневается: «Мы хотели этого. Месси это знает, но какое-то время я не мог с ним связаться — хотел извиниться перед ним. Хотя это не моя вина. Это вина тех, кто сейчас правит “Барселоной”.
«Барсой» управляет не Лапорта. Именно этот человек выкинул Хави
Хави прямо сказал: главный в «Барсе» — не Жоан Лапорта. Знакомимся с Алехандро Эчеваррией, у которого вообще нет должности в «Барселоне».
Это брат Констанции Эчеваррии, первой жены Лапорты. Есть даже версия, что Жоан женился на ней во многом из-за связей и влияния ее семьи. Это одна из старых каталонских династий, элита еще со времен Франко. Брак помог Лапорте пробиться в элиту и стать важной частью политической жизни Каталонии.
По словам Хави, именно Эчеваррия принимает ключевые решения:
«Есть человек, который выше Лапорты. “Барсой” фактически управляет Алехандро Эчеваррия — именно он избавился от меня. Мы тепло дружили — в итоге Алехандро предал меня. То, что меня это разочаровало, — ничего не сказать.
В январе 2024-го я сказал руководству, что покину пост летом — не только ради «Барсы», но и ради себя. Мы начали выигрывать, потом проиграли «ПСЖ» и «Реалу», но мне продолжали говорить, что я должен остаться.
Я встречался с Алехандро. Я знаю, что все решения принимает именно он. Спросил у него, как он на это смотрит. Не скрывал: «У меня есть сомнения». Эчеваррия сказал, что они готовятся к следующему сезону, и президент рассчитывает на меня. И вот мы проиграли «ПСЖ», после чего мне позвонил Алехандро. Срочно вызвал меня на совещание. Сказал: многие сомневаются в моем проекте.
Что я ответил? Я и так ухожу, никаких проблем.
А потом случился тот самый «ужин с суши» дома у Лапорты. Он попросил меня остаться. Помню его слова: «Я не представляю “Барсу” без Хави. Я не представляю новый “Камп Ноу” без Хави. Я представляю празднование 125-летия без тебя». Честно: меня это вдохновило, и я почувствовал доверие".
Но потом что-то изменилось: «Однажды на планерку пришел весь мой тренерский штаб, а также новые тренеры по физподготовке, о назначении которых мы договорились. Но Алехандро начал кричать, что наша физическая подготовка — настоящий кошмар. И я перебил его. Мы никогда не проигрывали из-за физики. Есть статистика: с 2003-го ни одна версия “Барсы” не бегала больше, чем мы в чемпионском сезоне.
В итоге физическая подготовка стала причиной, которую они распространяли, пытаясь избавиться от меня. Не только в медиа. Все в «Барсе» считали, что мы плохо готовились к матчами, и одним из тех, кто внес в это вклад, стал Рауль Мартинес: близкий друг, который поверил Алехандро и захотел избавиться от меня".
Уволили Хави, как он считает, не за споры с Эчеваррией: «Все сломалось после одного простого вопроса: “Алехандро, какая у тебя должность?” Рядом сидели Деку и Боян Кркич. Они ничего не сказали. Тогда Эчеваррия решил: мой период в “Барсе” закончен. Но он не говорил мне этого в лицо. Через две-три недели позвонил и поставил перед фактом: “Послушай, ты уходишь”.
«Барса» уничтожала Хави в СМИ и раздевалке. Очень много лжи
Самое тяжелое для Хави — кампания «Барсы» против него в медиа. Здесь тоже замешан Эчеваррия:
«Было сложно. Перед отставкой против меня началась кампания в медиа. Алехандро поговорил с Серджи Роберто, Рональдом Араухо, Педри и Рафиньей. Он говорил одно и то же: “Хави решил от тебя избавиться”.
Это неправда. Нас ограничивал финансовый фэйр-плей, и мы планировали продавать только одного игрока. Матеу Алемани и Йорди Кройфф подтвердят. Я не стану называть игрока из уважения к нему. Мне не дали времени поговорить с ним. Лапорта и Эчеваррия не отвечали мне две-три недели. Я доверял Жоану и дружил с Алехандро, и именно друг выгнал меня".
Хави вспоминает и тяжелый разговор с Роберто: «Был момент, когда Серджи просто подошел ко мне и сказал: “Ты правда хочешь избавиться от меня?” А я сказал ему, что все наоборот, что меня уничтожают именно за то, что я защищаю его продление. Именно он рассказал мне, что тот самый господин Алехандро распространяет это в раздевалке.
Я всегда говорил прямо. Сделал это с Пике, с которым играл много лет, и с Альбой — другом. Сказал им, что пришло время. Как же я не скажу этого другим? В раздевалке свои правила. Если нарушаешь — теряешь ее. Но Алехандро начал лгать, и это продолжается до сих пор. По этой причине я даю это интервью".
Еще экс-тренера задели слова Лапорты: якобы Хави хотел продать десять игроков «Барсы». Настаивает, что это неправда: «Уходил Серджи Бускетс. Я просил подписать Мартина Субименди из “Сосьедада”, но мне сказали — это невозможно по финансовым причинам. Потом Йорди Кройфф ушел из-за неуважения. Через полтора месяца выкинули Алемани. А потом и я. Когда они начали принимать решения — команда пошла на спад.
Я не просил продать полсостава. Хотя Лапорта тоже говорил: «Ты не веришь в наших игроков». Я не согласен. Это неправда. Я сказал: «Ладно, Жоан, неважно. Я же не уйду из “Барсы”, стреляя во всех вокруг».
Я не против Лапорты. Во многом из-за Жоана я и оказался тренером «Барсы». Но в итоге он подвел меня. Я хочу одного: сосьос должны понять, что происходит в «Барсе». Мы должны полностью перезапуститься в структурном плане. Для меня это очевидно, а люди могут понять это из моих слов. Мы не можем зависеть от неблагородных людей".
Они заставляют думать, что в «Барселоне» есть только два варианта: «Или ты со мной — или ты против меня». Этот лозунг — «против всего и против всех». Это метод работы. Это печально для барселонизма. Я не против Лапорты. Я за «Барселону» и здравый подход. Уже 20 лет «Барса» крутится вокруг президентов. Но «Барса» нечто большее, и так должно быть".
Хави в восторге от Ханси Флика: и как тренера, и как человека
Хави все интервью подчеркивает, что Ханси Флик — не только прекрасный тренер, но отличный человек:
«Когда я спросил его, правда ли “Барса” вела переговоры за моей спиной, он пришел извиниться. Больше двух часов мы разговаривали. Было замечательно. “Барса” сказала ему ничего мне не говорить, но он поехал ко мне домой и извинился. Это невероятный жест, который только доказывает, что он прекрасный человек. Искренне рад за Ханси.
Я понимаю, почему «Барса» поменяла тренера. Я не говорю от обиды. Считаю, что смена тренера стала важным шагом. Мы не выигрывали. Когда ты в «Барселоне», зависишь от трофеев. Я лишь говорю, что со мной поступили не по-человечески. Мы переписываемся с Ханси, и я всегда поздравляю его с победами. Мы много говорим о тактике. Повторюсь, Флик — замечательный человек.
Мне нравится «Барса» Флика. Она доминирующая и атакующая. Как фанат «Барсы», я счастлив и наслаждаюсь командой. Считаю, что мы заложили хорошие основы для проекта Ханси, но его влияние очевидно. Просто именно мы первыми поставили на Ламина Ямаля, Педри, Алехандро Бальде, Пау Кубарси или Фермина Лопеса. Это наследие, которым я горжусь, как и выигранными трофеями".
Хави поддерживает контракт с некоторыми игроками: «У нас отличные отношения. И это радует, очень радует. Они поняли, что им лгали. Я очень рад за игроков. Мы подписали Рафинью, Кристенсена, Левандовского, Кунде — все это вместе с Йорди и Алемани. А теперь вы все видите Фермина, Ямаля, Рафинью. Это замечательно».
Хави никогда не вернется в «Барселону»
Почему же Хави решил высказаться?
«По нескольким причинам. Главная — я решил рассказать свою правду. Я не делал заявлений из уважения к “Барсе”. Люди знают, что она для меня значит, но людям рассказывают ложь. И это неправильно.
Я долго держал это внутри. А сейчас решил, что пора высказаться.
Конечно, я ошибался и сам. Я изменился. Приехав из Катара, я даже сказал президенту: без трансферов определенных игроков не останусь. Он помог мне, но потом я сам же снизил требования к себе. Считаю, «Барса» правильно сменила тренера.
Сейчас думаю, что никогда не вернусь в «Барселону». Мой этап закончился — и как игрока, и как тренера.
И вот мы поговорили. Мне стало спокойнее. Спасибо, что выслушали".