Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:30
Динамо Мх
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.20
П2
3.53
Футбол. Германия
22:30
Боруссия М
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.42
П2
4.35
Футбол. Италия
22:45
Торино
:
Парма
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.10
П2
4.10
Футбол. Франция
22:45
Марсель
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.19
П2
7.20
Футбол. Испания
23:00
Алавес
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.42
П2
2.25
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
2
:
Ракув
1
П1
X
П2

Когда Месси забьет 1000-й гол? Вот прогноз на основе его текущей результативности

Мы все подсчитали.

Источник: Sport24

Криштиану Роналду уверенно движется к отметке в 1000 голов — сейчас у 41-летнего португальца 965 забитых мячей за клубы и сборную. По нашим подсчетам, которые мы провели еще летом 2025-го, Криш должен забить 1000-й гол до конца этого года. Пока же он восстанавливается от травмы, из-за чего даже на время покинул Саудовскую Аравию и улетел на лечение в Испанию.

А вот Лионель Месси уже вплотную подобрался к отметке в 900 голов. 7 марта нападающий «Интер Майами» забил мяч в ворота «Ди Си Юнайтед», ставший для него 899-м в карьере. Только посмотрите, как 38-летний аргентинец элегантно перекинул голкипера!

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано, игравший с Месси в «Барсе», подчеркнул величие Лео и назвал возможность наблюдать воочию за игрой аргентинца привилегией.

«Я считаю себя привилегированным свидетелем, не больше и не меньше. Я не так уж много способствовал его голам — ни голевыми передачами, ни как тренер. Мне повезло увидеть значительную часть его голов с гораздо более близкого расстояния, чем у всех вас, и это действительно привилегия. Мы говорим о потрясающем числе, и именно поэтому Лео единственный в своем роде», — приводит слова Маскерано ESPN.

Но когда же Месси достигнет отметки в 1000 голов? Наверняка аргентинец тоже ставит перед собой такую цель. На основе его текущей результативности (30−35 голов за сезон) мы высчитали, что Лео может забить 1000-й гол в 2028 году. Это, пожалуй, самый реалистичный исход.

В 2028-м Месси исполнится 41 год, а значит отметку он достигнет в том же возрасте, что и Криш. Последний наверняка забьет оставшиеся 35 мячей до своего 42-летия.

Если же брать самый оптимистичный сценарий, то отметка может покориться Месси уже к концу следующего года. Это произойдет в том случае, если он проведет текущий и следующий сезоны лучше предыдущего (например, забьет по 50 мячей). А вот при самом худшем сценарии Лео забьет 1000-й гол в 2029-м, когда ему будет уже 42 года. Аргентинцу могут помешать травмы и возможный спад в игре. Оба исхода крайне маловероятны, но все же возможны.

Пока же контракт Месси с «Интер Майами» действует до конца 2028 года. Так что достигнуть отметки в 1000 голов аргентинец вполне может именно в США, а не на родине.