Когда Месси забьет 1000-й гол? Вот прогноз на основе его текущей результативности

Криштиану Роналду уверенно движется к отметке в 1000 голов — сейчас у 41-летнего португальца 965 забитых мячей за клубы и сборную. По нашим подсчетам, которые мы провели еще летом 2025-го, Криш должен забить 1000-й гол до конца этого года. Пока же он восстанавливается от травмы, из-за чего даже на время покинул Саудовскую Аравию и улетел на лечение в Испанию.
А вот Лионель Месси уже вплотную подобрался к отметке в 900 голов. 7 марта нападающий «Интер Майами» забил мяч в ворота «Ди Си Юнайтед», ставший для него 899-м в карьере. Только посмотрите, как 38-летний аргентинец элегантно перекинул голкипера!
Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано, игравший с Месси в «Барсе», подчеркнул величие Лео и назвал возможность наблюдать воочию за игрой аргентинца привилегией.
«Я считаю себя привилегированным свидетелем, не больше и не меньше. Я не так уж много способствовал его голам — ни голевыми передачами, ни как тренер. Мне повезло увидеть значительную часть его голов с гораздо более близкого расстояния, чем у всех вас, и это действительно привилегия. Мы говорим о потрясающем числе, и именно поэтому Лео единственный в своем роде», — приводит слова Маскерано ESPN.
Но когда же Месси достигнет отметки в 1000 голов? Наверняка аргентинец тоже ставит перед собой такую цель. На основе его текущей результативности (30−35 голов за сезон) мы высчитали, что Лео может забить 1000-й гол в 2028 году. Это, пожалуй, самый реалистичный исход.
В 2028-м Месси исполнится 41 год, а значит отметку он достигнет в том же возрасте, что и Криш. Последний наверняка забьет оставшиеся 35 мячей до своего 42-летия.
Если же брать самый оптимистичный сценарий, то отметка может покориться Месси уже к концу следующего года. Это произойдет в том случае, если он проведет текущий и следующий сезоны лучше предыдущего (например, забьет по 50 мячей). А вот при самом худшем сценарии Лео забьет 1000-й гол в 2029-м, когда ему будет уже 42 года. Аргентинцу могут помешать травмы и возможный спад в игре. Оба исхода крайне маловероятны, но все же возможны.
Пока же контракт Месси с «Интер Майами» действует до конца 2028 года. Так что достигнуть отметки в 1000 голов аргентинец вполне может именно в США, а не на родине.