Мадридское дерби удалось: пять забитых голов, пара шедевров и спорное удаление Вальверде

«Атлетико» уже давно не участвует в чемпионской гонке Ла лиги, но в 29-м туре получил возможность на нее повлиять. «Матрасников» вообще недооценивают по ходу сезона, хотя Диего Симеоне явно проделал большую работу с лета и стабилизировал команду во всех линиях. Чего только стоит ренессанс Гризманна и стартовый отрезок новичка Лукмана! Плюс «Атлетико» уверенно смотрится в кубковых соревнованиях — на пути к финалу Кубка Испании прошел «Барселону», а в ЛЧ сыграет с ней же в четвертьфинале.
Перед мадридским дерби ключевой вопрос был один — а собирается ли вообще «Атлетико» сильно напрягаться, учитывая, что акцент сделан на других турнирах? Понятно, всегда стоит вопрос престижа, но и силы на дистанции надо распределять грамотно. «Реалу» же кровь из носу надо было побеждать, чтобы не упустить в отрыв обыгравшую «Райо Вальекано» «Барсу». Доставать из себя максимум было просто необходимо, особенно учитывая травму Куртуа и тот факт, что Мбаппе, Беллингем и Каррерас пока не готовы начинать матчи в стартовом составе.
И с первых минут «Реал» показал, что компенсирует все это диким желанием. «Атлетико» вдавили его в штрафную (даже Альварес туда вернулся) и заставили судорожно отбиваться. На 3-й минуте опасно бил Карвахаль, вынудив спасать заменявшего Облака Муссо. Чуть позже чудеса физической формы показал Вальверде — пробросил мяч мимо Кардозо и на широком шаге умотал от него как «Феррари» от трактора. Пара сантиметров левее после его удара — и Феде праздновал бы очередной гол, а не хватался за голову из-за попадания в штангу.
А как близок оказался к голу Винисиус! Его удар в угол с линии вратарской заблокировал Симеоне. Если бы не Джулиано, счет был бы открыт. В общем, моментов у ворот гостей в первом тайме хватало, и создавались они с завидным постоянством.
Главное — у «Реала» действительно многое получалось. Работали фланги, огромный объем в центре поля давал молодой Питарч. Даже отсутствие профильного форварда не казалось глобальной проблемой — всегда кто-то да выходил на опасную позицию. Более того, «Атлетико» как будто не понимал, что делать с такой ртутной атакой, когда Гюлер и Браим могут оказаться где угодно.
Но хвалить один «Реал» будет неправильно. Да, «Атлетико» по классике выбрал осторожную модель игры и многое позволял сопернику у своих ворот. Но и опасные контратаки случались, пускай и редко. Например, на 10-й минуте Льоренте чуть не прошил Лунина. Правда, главный эпизод первого тайма расчертили другие. На 33-й минуте Лукман наградил за открывание Руджери, тот отпасовал на Симеоне, и Джулиано пяткой вывел Лукмана на позицию, с которой тот был обязан забивать. И Адемола не подвел.
Это был шок для «Реала», который доминировал все это время. Конечно, сливочные немного сбавили обороты в концовке — невозможно держать такой темп постоянно. Но они продолжали генерировать угрозу — Тшуамени и Гюлеру не хватило совсем чуть-чуть, чтобы сравнять счет.
Во втором тайме картина не сильно изменилась — «Реал» владел инициативой, «Атлетико» отбивался. Но на этот раз судьба оказалась к хозяевам более благосклонна — уже на 51-й минуте Браим Диас сумел заработать пенальти, когда неаккуратно сыграл Ханцко. Винисиус уверенно реализовал удар (кстати, первый гол бразильца «Атлетико» в Ла лиге).
Ну, а уже на 55-й «Реал» вышел вперед. И снова показал запредельную заряженность Вальверде. Уругваец тут же наказал Руджери за слабый пас назад и расстрелял Муссо.
Диего Симеоне ответил тройной заменой, выпустив разом Нико Гонсалеса, Серлота и Молину. Последний вскоре исполнил шедевр, не оставив и шанса Лунину — такие просто не берутся.
И это была только раскачка. Вскоре Винисиус ответил не менее красивым голом, уложив мяч в дальний угол после смещения с фланга. Ассистировал ему вышедший на поле вместе с Мбаппе и Беллингемом Трент. «Реал» постепенно возвращается к формату звездного состава.
А дальше в игру вмешался судья Хосе Мунуэра Монтеро. За 15 минут до конца игры он показал прямую красную карточку Вальверде за грубый фол на Баэне. Федерико долго объяснял судье, что все было не настолько криминально и наиграл он максимум на желтую. Но ВАР подтвердил решение главного арбитра.
Удаление кардинально изменило рисунок игры. Теперь уже «Реал» оборонялся и выбегал в контратаки, а «Атлетико» наседал. И если сливочные неожиданно оказались готовы к такому сценарию (здорово отработали Джуд с Мбаппе, плюс Арбелоа выпустил Каррераса), то «индейцы» как будто потерялись. Да, несколько солидных подходов выжали, попал в штангу Альварес, но этого было явно недостаточно.
3:2 — «Реал» одерживает победу в тяжелейшем матче и остается в чемпионской гонке, отрыв от «Барсы» все еще четыре очка.
Альваро Арбелоа
Диего Симеоне
Винисиус Жуниор
52′
Федерико Вальверде
55′
Винисиус Жуниор
(Трент Александр-Арнолд)
72′
Адемола Лукман
(Джулиано Симеоне)
33′
Науэль Молина
(Хулиан Альварес)
66′
13
Андрей Лунин
20
Франсиско Гарсия
8
Федерико Вальверде
77′
22
Антонио Рюдигер
24
Дин Хейсен
14
Орельен Тшуамени
2
Даниэль Карвахаль
64′
12
Трент Александр-Арнолд
15
Арда Гюлер
74′
5
Джуд Беллингем
45
Тиаго Питарч
63′
64′
10
Килиан Мбаппе
21
Браим Диас
74′
6
Эдуардо Камавинга
7
Винисиус Жуниор
87′
18
Альваро Каррерас
1
Хуан Муссо
14
Маркос Льоренте
68′
3
Маттео Руджери
36′
17
Давид Ганцко
61′
6
Коке
19
Хулиан Альварес
20
Джулиано Симеоне
71′
10
Алекс Баэна
22
Адемола Лукман
57′
16
Науэль Молина
24
Робен Ле Норман
46′
2
Хосе Хименес
5
Джонни Кардозо
27′
57′
9
Александр Серлот
7
Антуан Гризманн
57′
23
Николас Гонсалес
Главный судья
Хосе Луис Мунуэра Монтеро
(Испания)
