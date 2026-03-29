Бартомеу высмеял ярлык «худшего президента в истории “Барселоны”», ответив цифрами

Бывший президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу ответил критикам, которые называют его худшим президентом в истории «Барселоны». Подобный ярлык бывший глава клуба назвал смехотворным.
«Меня это очень смешит. Я хотел бы спросить этих людей: по какому параметру? Потому что если брать спортивную составляющую, например, то за мои шесть лет правления мы завоевали 13 титулов. Если говорить об экономических показателях — за шесть лет я принес “Барсе” больше 100 миллионов евро прибыли.
А если бы не пандемия, выборы состоялись бы в июне 2021 года, и я, вероятно, уже приступил бы к реконструкции стадиона", — цитирует Бартомеу Barca Universal.